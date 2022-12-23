“Asgari ücret tamam; destek devam etmeli”

İşçi kesiminin yetersiz bularak nihai karar aşamasına katılmadığı yeni asgari ücretin seviyesine, iş dünyasından farklı tepkiler geldi. İş dünyası temsilcileri, asgari ücretin 11 bin 760 liraya yükselen işveren maliyetini aşağı çekecek düzenlemeler konusunda ise ortak görüş dile getirdi.

İşveren yükünün hafifletilmemesi halinde, özellikle emek yoğun sektörlerde istihdam kayıplarının yaşanacağını belirten sektör temsilcileri, asgari ücretin alım gücünün korunabilmesi için enflasyonun kalıcı olarak düşük seviyelere çekilmesi gerektiğine işaret etti.

İş dünyasından ayrıca, imalat sanayiinde çalışan asgari ücretlilere yönelik pozitif ayrımcılık ve uygulamada bölgesel farklılık talepleri de geldi.

İŞ DÜNYASI DESTEKLERİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR

İŞVERENLERİMİZİ DE RAHATLATACAK DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

DEİK Başkanı Nail Olpak

Belirlenen rakamın bir taraftan günümüz koşullarında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nefes aldıracağını ve büyüyen ekonomiden onların da daha fazla pay almasına katkı sunacağını düşünüyoruz. İşverenlerimiz de elbette çalışanlarına daha fazla katkı yapmayı arzu ediyor. Bu noktada, İşverenlerimizi de rahatlacak bazı ek düzenlemelerle sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını düşünüyoruz.

İŞVERENE SAĞLANACAK TEŞVİK VE DESTEKLER KRİTİK ÖNEMDE

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı

Ekonomi yönetimince alınan sıkı tedbirlerin yanı sıra baz etkisiyle Kasım ayında gevşeme sürecine giren enflasyonun, 2023 yılı itibariyle çok daha makul seviyelere gerileyeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte; elbette ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifl etilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını temenni ediyoruz. Zira işverene sağlanacak olan teşvik ve destekler, ücret artışlarıyla birlikte ciddi bir yükün altına girecek olan işverenlerimiz için kritik önemdedir. İlaveten; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini de yineliyoruz.

SANAYİCİMİZ GEREKEN SORUMLULUĞU GÖSTERECEKTİR

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun.

ÖNÜMÜZÜ DAHA AÇIK GÖREBİLİYORUZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Yeni asgari ücret iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz.

DARALMA, KAPANMA, İSTİHDAM KAYIPLARI VE SİSTEMİ BOZULAN FİRMALARLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ

TGSD Başkanı Ramazan Kaya

Biz yüzde 40 artış olur diye düşünüyorduk. Yüzde 55 oldu. Önemli bir artış oranı. Bu rakamla birlikte çalışan maliyeti 300-350 dolarlardan 650 dolarlara yükseldi. Yemek ve yol ile birlikte bu maliyet 750 dolara kadar çıkıyor. Bu bizim rekabet gücümüzü kırıyor. Çünkü rekabet ettiğimiz ülkelerde işçilik maliyetleri 120-150 dolar civarında. Tabii ki çalışan kesimini anlıyoruz. Hem enflasyon hem giderler yükseldi. Ancak dolardaki stabil durağanlık bizim belimizi büküyor. Zaten fiyat tutturamıyorduk. Daha da sıkıntıya düşeceğiz. Kurun da artmaması nedeniyle bir çıkmaza girdik. Önümüzdeki dönemde daralma, istihdam kayıpları ve sistemi bozulan firmalarla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Rekabetçi kur için 22-23 TL’lerde olması gerekiyordu. 18 TL’lerde çakıldı. Devletin ihracatçıya, sanayiciye destek olması lazım. Aksi takdirde sanayide çok hızlı bir şekilde istihdam kayıpları ve kapanmalar işten değil.

DESTEK GELMEZSE TEKSTİL İÇİN İŞLER ZORLAŞACAK

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz

Beklentimizin üzerinde bir rakam açıklandı. Biz 8 bin bekliyorduk ama 8 bin 500 TL oldu. Bir tarafta hayat pahalılığı, bir tarafta enflasyon. Çalışanların yüksek beklenti içinde olmaları normal, onları da normal karşılıyoruz ama piyasanın, özellikle tekstil sektörünün içinde bulunduğu durum da malum. Hem iç pazarda hem de ihracatta yaşanan daralma nedeni ile sıkıntı yaşayacağız. Bundan sonraki dönemde önemli olan destek verilmesi. Umuyoruz ki verilecek destekler bir nebze olsun maliyetleri karşılamamıza yardımcı olur. Destek gelmezse tekstil sektörü için işler daha da zorlaşacak.

DESTEK GELECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ

BMD Başkanı Sinan Öncel

Asgari ücret önemli oranda arttı. Ancak herhangi bir destek açıklanmadı. Asgari ücretin işverene 3 bin–3 bin 500 TL gibi de bir maliyeti var. Vergiden muaf mıdır, değil midir, ne kadarı muaftır, destek ne kadardır, olacak mı bilmiyoruz. Ancak bizim gibi emek yoğun sektörlerde ilk 6 ay destek çok önemli. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama geleceğini umut ediyoruz.

SEKTÖRDE ELEME OLACAK

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl

Asgari ücrette artış oranı isabetli bir karar oldu. Bu rakamın altında geçinmesi artık çok zor. Ama biz işverenler, sektör olarak bir destek bekliyorduk açıkçası, gelmedi. Umuyoruz gelir. Ama gelmezse sektörde bir dönüşüm yaşanıyordu. Bu hızlanacak. Üst ve alt kategoride işler iyi ama ortada zayıflama başlamıştı. Şimdi bu daha da hızlanacak. Bu maliyeti fiyatlara zam olarak yansıtmak da çok zor artık. Kurumlar tasarrufa gidecek. Daha az eleman ile yola devam etmek zorunda kalacak. Umuyoruz bu şekilde devam eder, ama sektörde bir eleme kaçınılmaz olacak.

SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRMEKTE FAYDA VAR

TAYSAD Başkanı Albert Saydam

Asgari ücret sisteminin temelden gözden geçirilmesi lazım. Eğer mevcut sistemi koruyacaksak da en azından başka şeylere de bakmamız lazım. Kıdem tazminat tavanları asgari ücretin misli artıyor. 5,5 misli iken 7 misli olduğu dönemler oldu. Gelir vergisi baremleri ile asgari ücretin tutarlı olması gerekiyor. Bunlara da eğilmemiz lazım. Sadece sayıya konsantre olmamamız lazım.

BÜTÇELERİMİZİ YÜZDE 50’YE GÖRE AYARLADIK

MOYSAD Başkan Yardımcısı Davut Doğan

Biz zaten bütçelerimizde yüzde 50 artışa göre ayarladık. Dolayısıyla planlarımızda bir değişiklik olmayacak. Çünkü aynı zamanda sektörlere yönelik 200 milyarlık liralık KGF paketi de var. Muhtemelen krediye ulaşmakta zorlanan KOBİ düzeyinde işletmelere verilecek. Dolayısıyla piyasaların asgari ücretteki artışla birlikte rahatlayacağını buna bağlı olarak mobilya satışlarında artış bekliyoruz. Beklentilerimiz pozitif yönde.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ DURMALI

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım

Oran beklenen şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla piyasalar hazırlıklı. Bununla birlikte fiyatlar aynı hızda artarsa asgari ücretin etkisi çabuk biter. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enflasyondaki artışın durması çok önemli.

BU RAKAM VERGİYE TABİ OLMAMALI

TOBB Gıda Sanayi M. Başkanı Necdet Buzbaş

Bu asgari ücret doğru tespit edilmiş bir rakam. Hayat pahalılığı ile enflasyonu karıştırmamak lazım. Bir yıl içerisinde bu rakamın herhangi bir vergiye tabi olmaması işçiyi rahatlatır. Yani vergi dilimi itibarıyla ikinci vergi dilimine geçmemesi lazım, geçerse ikinci yarıdan sonra bu rakam erozyona uğrayacak. Bunu sabit tutarsak 1 yıl içerisinde hayat pahalılığı önleyici ve enfl asyonu aşağı çekecek mücadelemizi devam ettirirsek bu rakam işçiyi rahatlatır.

EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE SIKINTI YARATABİLECEK BİR RAKAM

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu

Dolar bazında 455 dolara tekabül ediyor. Bu rakam emek yoğun sektörlerde sıkıntı yaratabilecek bir rakam. Çalışan kesimin refah seviyesinin artması sanayici olarak bizi de çok mutlu eder, ancak 8 bin 500 lira özellikle Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü azaltacak bir rakam. Sanayici içeride artan maliyetler ve dolar kuru arasında sıkışmış durumda. Bu rakam bu sıkışmayı daha da artıracak. İstihdam rakamlarının azalmasından endişe ediyoruz.

DESTEK BEKLİYORUZ

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi

Ülkemizin üretim gücünün ve istihdamının korunması için firmalara da ilave destekler verilmesini iş dünyası olarak bekliyoruz.

İŞVERENİN ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Sakarya TSO Başkanı A. Akgün Altuğ

İşverene yönelik devlet desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İşverenlerin üzerinde oluşan vergi yüklerinin enflasyon oranında hafifletilmesi, enflasyonun kontrol altına alınarak alım ve üretim gücünün korunması da önem taşıyor. Hükümetimizin bu doğrultuda çalışmalarının devam edeceğine ve gerekli revizyonların yapılacağına inanıyorum.