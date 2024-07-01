Asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz 2024'te asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam tartışması gün geçtikçe alevleniyor. Sıkı para politikasının uygulandığı ve gri listeden çıkıldığı şu günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek böyle bir zammın olmayacağını daha önce açıklamıştı. Yine aynı şekilde Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da benzer açıklamalarda bulunmuştu. 3 Temmuz günü açıklanacak TÜİK verilerine göre ortaya çıkacak memur ve memur emeklisi zamlarından sonra asgari ücretli de yeni bir beklentiye girdi. Bu noktada, asgari ücrete ara zam gelecek mi, 2024 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı gibi sorular masaya yatırılıyor. İşte asgari ücrete ara zam konusundaki tüm ayrıntılar....

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI 2024?

Hem kamudaki tasarruf tedbirleri hem de sıkı para politikası nedeniyle asgari ücrete ara zam beklenmiyor. Bu konuda Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." sözlerini sarfetmişti.

TEMMUZ'DA ARA ZAM OLACAK MI?

Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam konusunda kapıyı kapatmış ekonomik göstergelerin iyi geldiğini belirterek ara zam yapılmayacağını söylemişlerdi. Hatta söz konusu konuyla ilgili Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." demişti.

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK TEMMUZ?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek.

2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.

2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.

Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. Son artış ile beraber asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi.

Ocak ayında asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış gösterecek ve 22 bin 100 lira olacak.

Asgari ücret zam oranı %40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve toplam 23 bin 802 lira olacak.

Asgari ücret %50 zamlanması durumunda ise 8 bin 501 lira artacak ve 25 bin 503 lira olacak.