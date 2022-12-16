Asgari ücreti, işçi ve işveren taraflarının tarzı belirleyecek

Mehmet KAYA / ANKARA

Müzakere masasına Çalışma Bakanlığı’nın bir ücret teklifi getirmesi bekleniyor. Bu teklif için sadece TÜİK çalışması değil, gelir vergisi ve işverenin ısrarlı talebi olan bütçeden verilecek ücret desteğinin de ne kadar olabileceği yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da bir çalışma yapması gerekiyor.



Asgari ücretin tespitine yönelik ikinci toplantı önceki gün tamamlandı. Henüz üçüncü toplantı için bir tarih verilmedi ancak hazırlıklar tamamlanabilirse, üçüncü toplantıda bir karar aşamasına gelinmesi için çalışılıyor. EKONOMİ gazetesinin taraflardan edindiği bilgilere göre, TÜİK’ten beklenen kalori ihtiyacına bağlı gıda gideri ve diğer doğrudan geçime ilişkin giderlere yönelik hesabını bitirmek üzere. İşçi ve işveren tarafları kendi yönetimleriyle hareket tarzına yönelik görüşmeleri gerçekleştirecek.



Müzakere masasına Çalışma Bakanlığı’nın bir ücret teklifi getirmesi bekleniyor. Bu teklif için sadece TÜİK çalışması değil, gelir vergisi ve işverenin ısrarlı talebi olan bütçeden verilecek ücret desteğinin de ne kadar olabileceği yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da bir çalışma yapması gerekiyor. Hali hazırda bu yönde bir çalışmanın başladığı bildirildi. Bakanlıkların bu çalışmasını bitirmesinin ardından, karar verilebilecek bir seviyeye ulaşıldığı gözlenirse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımını mümkün kılan bir günde komisyonun toplantıya çağrılacağı kaydedildi. İşçi kesimi, işveren ve hükümet teklifini görmeden bir rakam açıklamayacağını daha önce ilan etmişti. Eğer üçüncü toplantı için tarafların görüşlerinin alındığı ve tavırlarının belirlendiği bir toplantı yapma kararı alınırsa yine Cumhurbaşkanı’nın programına göre bir dördüncü toplantı yapılacak.

Pazarlık 8 bin TL’nin üzerinde

Türk-İş Başkanı’nın açlık ve yoksulluk sınırını bir pazarlık başlangıcı olarak nitelemesi üzerine, bunun bir pazarlık teklifi olduğu yönünde yorumlar çıkmış, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da sözlerine açıklık getirip, “Kasım ayında 7 bin 785 TL olarak ölçtükleri açlık sınırının bir kriter olduğunu vurgulayarak, sözlerinin kastının, 2023 ücreti belirlenirken, mevcut asgari ücretin başlangıç olamayacağı, ancak ve ancak açlık sınırının üzerine getirilecek artışları tartışabileceklerini” söylemişti.

Bu yaklaşım, sadece gıda enflasyonu düşünüldüğünde 2023 için 8 bin 800 TL’ye kadar çıkan bir rakama karşılık geliyor. Hükümetin, pazarlık masasına ilk başta 8 bin 250 TL’lik bir rakamla gelebileceği daha önce gündeme gelmişti. Pazarlık masasında, ücret desteği ve gelir vergisi düzenlemeleriyle bunun yukarıya taşınması için çalışılacak.

Asgari ücretin ardından çalışma hayatına yönelik düzenlemeler gelecek

Asgari ücret her ne kadar büyük oranda gündemi tutsa da çalışma hayatına yönelik olarak bazı düzenlemeler de gündeme gelecek. İşçi tarafı, örgütlenmenin kolaylaştırılması için talep ettiği yasal düzenlemeler konusunda Cumhurbaşkanlığı, Çalışma Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile milletvekillerine yönelik bir rapor hazırlığını tamamladı. Düzenleme temel olarak örgütlenme sağlanan bir işyerinde itirazla hukuki geciktirme yoluna gidilmesini önlemeyi hedefl iyor. Eğer asgari ücret görüşmelerinde gelir vergisine yönelik yasa gerektiren ilave bir düzenleme yapılması gerekirse bu da TBMM gündemine taşınacak. Çalışanların gelir vergisine yönelik düzenleme talepleri, ilk dilim matrahın en az 12 asgari ücrete çıkarılması ve/ veya geçmişte uygulanan ücretliler için ayrı bir tarife belirlenmesi şeklinde açıklanmıştı.