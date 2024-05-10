ATO Başkanı Baran: 'Yerel zincirler, yerel ekonomiye katkı sağlıyor'

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği’nin (PERDER) Hilton Garden Inn GİMAT’ta düzenlediği “Yerel Zincirler Buluşuyor Ankara” etkinliğinin açılış programına katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TPF Başkanı Ömer Düzgün ve Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinliğe, Başkent’teki perakende işletmeleri de katılarak, ürün ve hizmetlerini sergiledi.



ATO Başkanı Gürsel Baran, açılışta yaptığı konuşmada perakende sektörünün tüketicilere sağladığı faydalar, istihdam ve ticaret hacmiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lokomotif sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Perakende sektör içerisinde yerel zincir marketlerin, bulundukları yerlerde yüzlerce mağazaları ile yerel ekonomiyi canlı tuttuklarını, o bölge insanına istihdam sağladıklarını anlatan Baran, “Yerel ekonomiye bu denli önemli katkı sağladıkları halde yerel zincir marketlerin sektör genelinde paylarının yüzde 23’ten yüzde 9’a gerilediği görülüyor. Rekabet şartlarının çetinliği nedeniyle tablo böyle olabilir. Bu noktada Perakende Yasası’nı çok önemsiyoruz. Bu yasanın çıkması perakende sektörünün sorunlarının çözümü noktasında önemli görev üstlenecek” diye konuştu.



Programa, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Türk Şeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara Ticaret İl Müdür V. Elif Tan ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da katıldı.



Programın ardından, etkinlik kapsamında açılan stantları, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte ziyaret eden Baran’a, aynı zamanda ATO Meclis Üyesi de olan PERDER Ankara Başkanı Ramazan Gülhan ve Başkan Yardımcısı ve ATO Meclis Üyesi Recai Kesimal ve Başkan Yardımcısı Mustafa Altunbilek ile ATO Meclis Üyesi Derya Filiz Dalga eşlik etti.