Avdagiç: Hizmet ihracatı, döviz girişini artırmak için tali değil ana yoldur

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 2022 yılının en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerini ödüllendirdi. Törende konuşan HİB Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, hizmet ihracatçılarının sadece kendi sektörleri için değil, Türkiye’nin ihracatına da katkı sunduklarını belirtti.

Çok genç bir birlik olmalarına karşın kısa bir sürede 89 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını ifade eden Avdagiç, kuruluşları yakın tarihlerde olsa da deneyimlerinin oldukça köklü olduğunu ve Türkiye'nin bu birikimle dış pazarda güçlü ve rekabetçi bir yer edindiğini kaydetti.

Avdagiç, "Hiç kuşkum yok ki dünya pazarındaki yerimiz giderek daha da genişleyecek ve Türkiye, küresel hizmet sektörünün yükselen yıldızı olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında kendimize 100 milyar doları aşan bir hedef belirledik. Bu bağlamda gerek Eximbank’ın ihracatçılara verdiği krediler, gerek Merkez Bankası’nın günlük reeskont limitini artırma kararı, ihracatçılar için son dönemde adeta can suyu oldu." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2028 yılı için hizmet ihracatına 200 milyar dolar hedefi verdiğini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti: "Bu hedef bize iki gerçeği gösteriyor. Sektör bunu yapacak potansiyele sahip ve devletimiz bunu yapacağımız konusunda bize güveniyor. Bizler hizmet ihracatçıları olarak, ülkemizin dışarıdaki yüzüyüz. İhracatçılarımız yeri geldiğinde girişimci ruhlarıyla, mal üreten ihracatçımızın da en büyük destekçileri oluyor. Hizmet ihracatçılarımız, bulunduğu pazarlarda şirketlerimizin ve ülkemizin tanıtımını yaparak, yeni kanallar açıyor, yeni fırsatlar oluşturuyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında ülkemizin ekonomisine katkı sunabilmek, daha çok istihdam oluşturmak ve refah seviyemizin yükseltmek için çabalıyoruz. Eminiz ki eğer cari açığımızı düşürmek, döviz girişini artırmak istiyorsak, hizmet ihracatı bizim için tali yol değil ana yoldur. Çünkü Türkiye’nin ihracatının yaklaşık 3'te 1'ini hizmet ihracatçıları sektörü yapıyor. Eğer biz 7 trilyon dolarlık dünya hizmet ihracatından daha yüksek pay alırsak, bu bizim genel ihracatımızı da artıracaktır. Çünkü bizim sektörümüzün temel özelliği, diğer sektörleri de ivmelendirme kabiliyetinin olmasıdır."

Avdagiç, konuşmasında kamu üniversitelerinde yurt dışından gelen öğrencilere yönelik ücret politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, kamu üniversitelerinde yapılacak makul bir düzenlemenin eğitim alanında ihracata da katkı sağlayacağını ifade etti.

"İhracatta Türkiye’yi ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de hizmet ihracatının geçen yıl 50 milyar dolar ile dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, dengenin ihracat lehine artarak devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin yeni yüzyıla başlarken öz güvenlerinin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti: "Bu anlamda ihracatta Türkiye’yi ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef çok iddialı biliyoruz, 100 yıl önceki azim, heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl ocak-eylül döneminde hizmet ihracatımız, 75 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye nitelikli iş gücüyle bu alanda fark yaratmaya devam edecek. İş yapma kültürümüzle nevi şahsına münhasır bir toplumuz. Mal ve hizmet ihracatını birbirinden ayırmadan bir bütün olarak görüyoruz."

Konuşmaların ardından 2022 yılında 18 kategoride en fazla ihracat gerçekleştiren firmaların temsilcileri, ödüllerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in elinden aldı.