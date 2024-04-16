Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,53 düşüşle günü 498,21 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 7.932,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,65 azalarak 33.393,85 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,44 gerileyerek 17.766,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 azalışla 7.820,36 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda Ortadoğu'da süren gerginlik ve ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi negatif seyir izlenmesine yol açarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında verdiği bir röportajda, daha ılımlı bir sıkı para politikasına doğru ilerlediklerini belirtti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik şubatta yıllık bazda yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye çıktı.

ABD'de ise sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydederken, ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta yüzde 14,7 azalışla 1 milyon 321 bine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.​​​​​​​

Almanya'da yatırımcı güveni, nisanda beklentilerin üzerinde yükselerek son iki yılın zirvesine ulaştı.