Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza mayısta zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NTV’de katıldığı özel programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgesel ve küresel riskler nedeniyle petrol ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, “87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğalgazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Biz yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor. Ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

“Sosyal açıdan desteklenmesi gerekenleri desteklemeye devam edeceğiz”

Doğal desteklerine ilişkin de açıklama yapan Bayraktar, “Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.