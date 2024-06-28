Bakan Bolat'tan gri liste değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeden çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendirdi.

Bolat, "Uyguladığımız ekonomi politikaları, ülkemizin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.