Bakan Nebati: Faiz artırımı söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk TV'de gündemi değerlendirdi. Bakan Nebati, KKM'de kademeli bir şekilde sonlandırılmaya işaret ederken, "KKM bence çağın buluşu oldu, TL'ye istikrar kazandırdı, önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisinin önemli enstrümanlarından biri olacak. KKM'den çıkış için yıl sonunu düşünüyorduk, ancak bunun 31 Aralık'ta son tarih ilan edilmesinden ziyade kademeli bir şekilde sonlandırılmasının daha doğru olacağını görüyoruz" olarak belirtti.

Bakan Nebati, faiz artırımı ile ilgili ise, "Cumhurbaşkanımız faiz artırımına karşı, dolayısıyla faiz artırımı söz konusu değil" şeklinde kaydetti.

"Seçime giderken dövizde dengesizlik normal"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirtirken, "Dövizde seçime giderken ufak bir dengesizlik olması normal, seçim sonrası normale dönecektir" şeklinde söyledi.