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Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü: İşte ele alınan konular...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü: İşte ele alınan konular...
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, telefon görüşmesinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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