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Bakan Şimşek: Cari açığın, tahminlerimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz

Bakan Şimşek, "İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Cari açığın, tahminlerimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari işlemler verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz" şeklinde belirten Şimşek, "Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz.

Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.

İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor."

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