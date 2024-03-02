Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat, "Şubatta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaştık. İthalatımız ise yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.