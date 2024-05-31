Bakan Şimşek: Ekonomimiz sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hedeflerde kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten Şimşek, "Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor" dedi ve şöyle ekledi: "İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz."

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor.

Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşti.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.

İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz.

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak."