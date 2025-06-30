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Bakan Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor

Bakan Şimşek, "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendirirken, "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor" dedi.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor.

Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur.

Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor.

Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz."

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