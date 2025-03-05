  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz
Takip Et

Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz

Bakan Şimşek, "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti.

Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz." 

 

 

Ekonomi
Ticari araç pazarında son 5 yılın en büyük düşüşü: Uzmanlar ekonomiye işaret etti!
Ticari araç pazarında son 5 yılın en büyük düşüşü: Uzmanlar ekonomiye işaret etti!
Ramazan'ın geleneksel lezzeti: Badem şeker üreticileri yoğun mesaide!
Ramazan'ın geleneksel lezzeti: Badem şeker üreticileri yoğun mesaide!
Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD III Programı’nda 687 yeni proje hibe alacak
Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD III Programı’nda 687 yeni proje hibe alacak
Ocakta yasal takibe düşenlerin sayısı yüzde 56 artarak 303 bine çıktı
Ocakta yasal takibe düşenlerin sayısı yüzde 56 artarak 303 bine çıktı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ceza yağdı
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e 13 milyon TL'lik para cezası
Rekabet Kurulu'ndan Maçkolik'e 13 milyon TL'lik para cezası