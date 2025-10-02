Bakan Şimşek: Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticileri ve ihracatçıları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracat yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştı.

Önümüzdeki dönemde:

* Ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması,

* Yurtiçi ve yurtdışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişim,

* Avro/dolar paritesinin katkısı

ihracatımızı destekleyecektir.

İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz."