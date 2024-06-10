Bakanlıktan bayram öncesi fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin arttığı Kurban Bayramı öncesinde denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kütahya, Kocaeli, Diyarbakır ve Van'da marketlere yönelik haksız fiyat artışı ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşe ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

"Denetimlere yoğun şekilde devam edeceğiz"

Ankara İl Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, denetimlere ilişkin, "Fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimize yoğun şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de bayram öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimini artırdıklarını belirterek, yoğun şikayet aldıkları bazı kafe ve restoranları da ayrıca denetlediklerini bildirdi.

Menteşe, "İstanbul'da restoran, kafe ve lokantalara yönelik 1-31 Mayıs döneminde 7 bin 209 işletme denetlendi, 19 bin 357 aykırılık tespit edildi ve 42 milyon 43 bin 404 liralık idari işlem uygulandı." bilgisini paylaştı.

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde marketlerde yaptıkları denetimlerde evrak kontrolü yaptı. Ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

"Tüm şikayetler değerlendiriliyor"

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar da Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde denetimlere devam ettiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz, fahiş fiyat artışının olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz il düzeyinde rutin olarak her gün yapılmakta, vatandaştan gelen tüm şikayetler de tek tek değerlendirilmektedir."

Adana'da ekipler, denetimleri merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerlerinde sürdürdü. Fiyatlar ile etiketleri inceleyen ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun da kentin farklı noktalarda denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Denetimlerimizi özellikle bayramda daha çok tüketilen tatlı, şeker, kolonya ve diğer temel gıda malzemelerine yönelik yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Müdürlüğü ekipleri ise Alsancak'ta faaliyet gösteren lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerine giderek, fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önünü konulup konulmadığını kontrol etti.

Kocaeli, Diyarbakır ve Van'da da ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satan işletmelerde denetimlerde bulundu.