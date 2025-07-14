Kamu işçileri gözünü hükümete çevirdi: Üçüncü zam teklifi bekleniyor

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerde çalışan 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme zammı için hükümetin sunacağı üçüncü teklifi bekliyor. Zam pazarlıkları devam ederken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

İkinci teklifte ise oranlar bir miktar yükseltildi

Hükümetin ilk zam teklifi 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda ise yüzde 8 oranında olmuştu. Ancak bu teklif, işçi sendikaları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. İkinci teklifte ise oranlar bir miktar yükseltildi: İlk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 zam önerildi. Fakat taraflar bu teklifte de uzlaşmaya varamadı.

İşçi sendikalarının talebi

İşçi sendikaları, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 50, ikinci 6 ayda ise yüzde 25 zam talebinde bulunuldu. Buna ek olarak, yüzde 10 oranında refah payı da talepler arasında yer alıyor.

Son olarak, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan kameraların karşısına geçerek, “Bu süreci masada bitirelim” çağrısı yaptı.

Gözler şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklayacağı üçüncü ve kritik zam teklifine çevrildi.