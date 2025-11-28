Bakır piyasasına ‘düşük üretim’ ayarı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel maden kesintileri ve talep tarafındaki güçlü ivme nedeniyle analistler, bakır fiyatlarının gelecek yıla doğru daha da yükseleceğini ve piyasa açığının genişlemesinin beklendiğini öngörüyor.

Endüstriyel metaller bu hafta kazanç sağlıyor ve Londra Metal Borsası (LME) bakır fiyatları, ton başına 11.000 dolara yaklaştı. ABD vadeli işlemlerde de bakırın pound başına fiyatı 5 doların üzerine çıktı. Fiyatlar ton başına 11 bin doların üzerine yerleşti.

Fed’in faiz indirimine yöneleceği beklentisinin yanında arz yönlü dinamikler bakıra ek destek sağladı. Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili merkezli Codelco, Çinli müşterilerine rafine bakır teslimatları için yıllık primlerde keskin bir artış talep etti. bu da potansiyel bir kıtlık endişesine dikkat çekiyor. Bu tablo analistleri bakır fiyatlarında artış beklentisine sokuyor.

UBS: 2026’da arz sıkıntısı fiyatları artıracak

UBS analistleri, yeni yayınladıkları bir notta, UBS analistleri 2026’nın ardışık çeyrekleri için bakır fiyat tahminlerini mart ayı için ton başına 11.500 dolar, haziran ve eylül ayları için sırasıyla 12.000 dolar ve 12.500 dolar olarak yükselttiler. Ayrıca, aralık ayı için ilk hedef olarak ton başına 13.000 dolar belirlediler.

Bankanın analistlerine göre yeni tahminler büyük ölçüde devam eden arz riskleri ve koşulları sıkı tutması beklenen düşen stoklardan kaynaklanıyor.

Piyasa açığı beklentileri yukarı yönlü revize edildi

Banka, bakır piyasası açığının bu yıl ve gelecek yıl önemli ölçüde artacağını öngörüyor. 2025’te açığın 230 bin tona, 2026’da ise neredeyse iki katına çıkarak 407 bin tona ulaşması bekleniyor. Daha önce, iki yıl için piyasa açığı tahminleri 53 bin ton ve 87 bin ton olarak belirlenmişti; bu da mevcut tahminlerin yaklaşık dörtte biri.

UBS ayrıca, rafine bakır üretim büyüme tahminlerini 2025 için yüzde 1,2’ye, 2026 için ise yüzde 2,2’ye düşürdü; bunu yaparken de kalite düşüşlerini ve operasyonel zorlukları gerekçe gösterdi.

Bu arada banka, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, elektrik şebekesi yatırımları ve veri merkezlerinin desteğiyle küresel bakır talebinin her iki yılda da yüzde 2,8 artmasını bekliyor.

Sonuç olarak, fiyatlardaki herhangi bir zayıflığın kısa ömürlü olması gerektiği ve bakırda uzun pozisyon tutulması veya oynaklık satış stratejilerinin kullanılması önerildi.

Çin, bakır izabe tesis inşasını durdurdu

Çin’de bakır izabe sektöründeki aşırı genişleme, işleme ücretlerini tarihi negatif seviyelere çekti. Bu durum, izabe tesislerinin maden sahiplerine cevher için ödeme yapmasına neden oldu. Çin, planlanan yaklaşık 2 milyon metrik ton kapasiteli izabe tesisinin çalışmalarını durdurdu. Ayrıca, bakır rafinasyonu ve işleme hedeflerinin artık miktar odaklı olmayacağı belirtildi. Ekim ayında bakır fiyatları rekor kırdı ve bu yüksek fiyatlar, alüminyum ikamesine yol açtı. Elektrikli araçlardaki bakır tüketimi ise 2020’den bu yana azaldı.