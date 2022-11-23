Balda sahteciliğin önüne ‘barkod’ sistemiyle geçilecek

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Rasim Kaplan, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği binasında düzenlediği basın toplantısında, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, yurt genelinde 72 bini aşkın üyelerinin 8 milyonun üzerinde arı kolonisi bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'de yılın üç mevsiminde aktif arıcılık yapılabilecek potansiyel bulunduğuna işaret eden Kaplan, "Ülkemizde 3 bin endemik, 12 bin doğal, 500 nektar ve polen kaynağı bitki bulunmaktadır. Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6'sı ülkemizde bulunmakta. Buna bağlı olarak arıcılık sektörü tarım, gıda ve geleceğimiz için stratejik sektördür. Eğitim ve beslenme gelecek nesillerimiz için belirleyici unsur olmakla beraber, sağlık vazgeçilmezdir." dedi.

"Barkod sistemiyle sahteciliğin önüne geçilecek"

Türkiye'de sahte bal satışının önüne geçmek, kaliteli bal üretimini kontrol altına almak için barkod sistemini geliştirmek istediklerini dile getiren Kaplan, "Arıcılık Kayıt Sistemi ile bal üretimini kayıt altına aldık. Barkod sistemiyle de sahteciliğin önüne geçilecek. Bu konuda çalışmaya başladık. Yapay bal var piyasalarda, sahtecilik var. Devletin bu konuda çalışmaları var. Sahte balla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Üreticilerin kovanlarına plaka takacaklarını anlatan Kaplan, şöyle devam etti: "Üretici bizden bin barkod alırken ona göre ürün getirecek. Yani üretime göre barkod vereceğiz. Ürün kovandan alındıktan sonra paketlemeye gidene kadar sorumluluğu üreticiye ait. Paketleyici ürünü kavanoza koyduktan sonra bir sıkıntı çıktığında sorumluluk paketleyicidedir. Bu uygulamayla hem kaliteli ürün elde edilecek hem de kontrollü hale gelecek. Üretimden satışa kadar ürünün takibi olacak. Balı üreten kişinin, nerede üretildiği bilgileri ve diğer bütün bilgileri barkod sisteminde olacak. Bal, polen, propolis, arı ekmeği, arı sütü gibi ürünleri üretim zamanlarında sisteme dahil olacak. Ülkemiz arıcılık sektörünün üretim verileri şeffaf şekilde belirlenecek. Bu sistem sayesinde üretimden tüketime kadar ürünün izlenebilirliği mümkün olacak ve aynı zamanda sahteciliğin önüne geçilecek."

Kaplan, Samsun'da da bin 500 arı üreticisinin 100 bin kovanı bulunduğunu, yıllık bin 200 ton civarında üretim gerçekleştirildiğini aktardı.