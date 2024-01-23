Bankacılar hesapladı: Merkez Bankası'nın net rezervlerinde düşüş

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı 12 Ocak ile biten hafta 29.5 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde 19 Ocak haftasında 5.7-6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı.

Hesaplamalara göre net rezerv yaklaşık 23.5 milyar dolar dolara gerilemiş olacak. TCMB net rezervleri üç haftada 10.5 milyar dolar gerilemişti. Bu düşüşle birlikte son bir ayda rezerv kaybı 16 milyar doları aşacak.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 1.5 milyar dolar azalışla 138 milyar dolara geriledi.

Resmi veri bu hafta perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.