Başkan Aras duyurdu: Muğla'da öğrencilere toplu ulaşım 1 lira olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Başkan Aras yönetiminde yapıldı.

Toplantıda söz alan Başkan Aras, çevre konusundaki duruşunun net olduğunu belirterek, özellikle çevreye zarar verecek ve insan yaşamını olumsuz etkileyecek her türlü müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

Aras, şöyle konuştu:

“Bizim çevreye bakış açımız ortadadır. Özellikle çevreye zarar verecek, insan yaşamını olumsuz etkileyecek her türlü müdahaleye karşı duruşumuz bellidir. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Tabii ki yapılacak çevreye saygılı ekolojik çalışmalara ve yatırımlara da karşı çıkmayız. Muğla’mız turizm, doğa ve kültür kentidir. Burası bir sanayi kenti değildir. O yüzden biz Muğla’mızda kültürün, turizmin, bacasız sanayinin, tarımın gelişmesini isteriz. Kendi yerel dinamiklerimizle gelişelim. Bir sanayi kentinde turizm olmaz.”

Toplantıda Başkan Aras’a Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalama yetkisi verildi.

Aras, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcılığı merkezimize alan bir belediye olarak Kadın Aile Dairesi Başkanlığı’mızı kurmuştuk. Şimdi de Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartını imzalayacak ve bu çalışmaları uluslararası alanda kabul gören prensiplerle destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Daha önce Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerine ulaşımı 1 TL yaptıklarını belirten Aras, gelecek eğitim öğretim yılında il genelinde bütün öğrenciler için ulaşım ücretinin 1 TL olacağı müjdesini de verdi. Aras, “Menteşe ilçemizde üniversite öğrencilerimize ulaşımı 1 TL’ye indirmiştik. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren il genelinde ilköğretim, orta öğretim, lise ve üniversite öğrencilerimize toplu ulaşımı 1 TL yapacağız. Hiçbir aile servis ücretini ödeyemediği için çocuklarına mahçup olmayacak. Bunun kararını da çok yakın bir zamanda alacağız. Bunun yanı sıra 60-65 yaş arası olup emekli olan vatandaşlarımız ile öğretmenlerimiz için içinde belli oranda ulaşımda indirim yaptık.” dedi. (ANKA)