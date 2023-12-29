Beklenen tarih geldi... Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi hesaplara yatmaya başladı

Çalışan emekliye bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesini öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan dün, ödeme takvimine ilişkin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Çalışan emeklilerin 5 bin lira tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını belirtti. Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi bugün hesaplara yatmaya başladı.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.