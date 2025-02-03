Bir alkol grubuna daha zam geldi! En ucuzu 775 liraya yükseldi
Jack Daniels markasını da bünyesinde barındıran Brown Forman firmasının ürünlerine zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre, en düşük fiyatlı 35'lik viski 775 liraya yükseldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni yılın ilk gününden itibaren alkollü içki markalarına art arda zam gelirken, son olarak Jack Daniels markasını da bünyesinde bulunduran Brown Forman'ın ürünlerine zam geldi.
Bugünden itibaren geçerli
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 3 Şubat itibarıyla (bugün) geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Böylece en ucuz (35'lik) viski fiyatı 775 liraya çıktı.
Ekonomi