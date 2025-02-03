Yılnak, yenilenebilir enerji lojistiğinde büyüyor, Avrupa pazarına da açılacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, yenilenebilir enerji alanında yeni yatırımlarıyla dikkat çektiklerini belirterek, yeni vinç yatırımlarıyla güçlenen filonun şirketin proje lojistiği alanındaki hizmetlerini daha ileriye taşıyacağını bildirdi.

Filoya iki adet 250 ton kapasiteli, 5 aks mobil vinç eklediklerini dile getiren Gece,

“2025’in Nisan ayında teslim alınacak vinçler, özellikle rüzgar enerjisi projelerinde lojistik süreçlerden sonra sahaya ulaşan yüklerin indirilmesi ve küçük ölçekli kule montajları gibi işlerde kullanılacak. Bu yatırım, şirketimizin sadece ağır yük taşımacılığında değil, montaj ve kurulum hizmetlerinde de daha etkin rol almasının ilk adımı olacak” dedi.

Yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar kurulum ve montaj alanlarında da tam entegre hizmet sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Ömer Gece,

“Şirketimiz bu doğrultuda sadece taşımacılık değil, sahada aktif operasyonlar yürüterek türbinlerin montajı, kule ve kanat pozisyonlandırma süreçlerinde de görev alacak” ifadelerini kullandı.

“Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında yer edinmeye odaklandık”

Bu hedef doğrultusunda teknik ekipman yatırımlarını artırarak özel vinç, hidrolik kaldırma sistemleri ve ağır yük taşıma çözümlerini genişletmeyi planladıklarını söyleyen Gece, “Aynı zamanda, montaj süreçlerini yönetecek deneyimli mühendis ve saha ekiplerinin gelişimini desteklemek amacıyla mevcut eğitim programlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Uluslararası projelerde de daha fazla rol üstlenmek için Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında güçlü bir yer edinmeyi planladıklarını dile getiren Ömer Gece, özellikle offshore rüzgar projelerinde de varlık göstermeye yönelik altyapı çalışmalarına başladıkları bilgisini verdi.