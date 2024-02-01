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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

İzmir'de İZTO üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatı 9 TL'ye çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 TL olması kararlaştırıldı.

İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 TL olan fiyatının da 9 TL'ye çıkması önerildi.

Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarife, bugünden itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

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