Birleşik Krallık ile yapılan STA genişletiliyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2020 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Mutabakata ilişkin Birleşik Krallık ve Türkiye tarafından ortak açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallığın önemli ve iki yakın ticaret ortağı olduğu belirtilerek, “ Her iki ülke de ilişkilerini bu başarı üzerine inşa etmeye kararlı olup, bugün revize ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelerini başlatmaya yönelik niyetlerini teyit etmektedirler” denildi.

Açıklamada mevcut ticaret anlaşmasının 2020 yılında imzalandığı hatırlatılarak, “Anlaşma, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsamakta olup, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlamıştır. Mevcut anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'yi, ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirmiştir” denildi.

Açıklamaya göre, geçen yıl başlayan gözden geçirme çalışması sonucunda, her iki ülke de ticari ilişkilerini genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna vardı. Ayrıca geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaşmaya varıldı.

Açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Her iki ülke de karşılıklı büyüme ve refahı arttırıcı etkiye sahip küresel ticaret kurallarına dayalı serbest ticaret ortamını desteklemenin, her zamankinden daha önemli olduğunu kabul etmektedir. Bu itibarla, hem Türkiye hem de Birleşik Krallık’ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulunmaktadır”

Mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise güncel ve kapsamlı bir STA anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetinin ortak açıklama ile teyit edildiğini bildirdi. Bolat, STA’nın güncellenmesiyle mal ve hizmet ihracatı için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.