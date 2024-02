Bitcoin 50 bin do lar üzerinde kalıcı olabilecek mi?

Takip Et

Berfin ÇİPA

Bitcoin FOMO’su kripto piyasasını vurdu. Kritik 50 bin dolar seviyesinin geçilmesinin ardından, dolaşımdaki yaklaşık 20 milyon Bitcoin’in değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Yeni onaylanan ABD spot Bitcoin ETF’lerinin en büyük iki filosu BlackRock ve Fidelity, birkaç hafta içinde ve her biri 3 milyar doların üzerinde gerçekleşen Bitcoin satın alma işlemlerini yönetti.

Bitcoin’in yılın başından bu yana devam eden kazanma serisini, özellikle Bitcoin ETF’lerinden gelen güçlü ana akım talebiyle devam ettirebileceğine dair senaryolar güç kazanıyor.

Dünyanın en büyük finans kuruluşları, Bitcoin ETF’lerine yönelik rekor düzeydeki girişleri karşılamak için şu anda aktif olarak Bitcoin satın alıyor; kripto için yeni ve sürekli kuyruk rüzgârları sağlıyor.

Yukarı yönlü fiyat ivmesine dair tahminler de sürekli genişliyor: Sayıları giderek artan uzman görüşü, yıl sonuna kadar 100 bin dolar hayaline destek veriyor.

SON YÜKSELİŞTE “ASYA” ETKİSİ

Kripto Para Uzmanı Helin Çelik yaşanan yukarı yönlü hareketi şu şekilde yorumladı; “Bitcoin’in son yükselişinde Çin Yeni Yılı’nın etkisi ağırlıklı olmakla birlikte SpotETF’lere olan giriş ve balina hareketi yatıyor. Piyasa çok uzun süre Fed faiz artırımı serisine yakalanmıştı ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma süreciyle faiz indirimine gidilme ihtimalinin kuvvetlenmesi yeniden hareketliliğe sebep olmuştu. Akabinde gelen Çin Yeni Yıl tatili ve ETF’lere olan fon girişi ise bu yükseliş algısını canlı tuttu. 15.000’lerden gelen istikrarlı artış piyasada güveni yeniden tazelerken son zamanlarda ralli yaşayan altcoinler piyasadaki yatırımcıya oldukça cömertti. Bu kapsamda, beklenen olayın ya da haberin gerçekleşmesinin ardından eğer döngüyü devam ettirecek bir akış yoksa genelde kâr realizasyonu yaşanır. Piyasa hassasiyeti makro verilere karşı hâlâ yüksek. Etkisi kısa sürebilir, ancak özellikle ABD TÜ- FE verisinin beklentinin üzerinde açıklanmasıyla bir miktar geri çekilme yaşanmasına sebep olması buna en iyi örnek. Geçtiğimiz sürece bakacak olursak, Çin Yeni Yıl bitiminden sonra kripto piyasasına giriş yapan yatırımcının kârını realize ettiği görülüyor. Bu süreç içerisinde anlık ve ani yükselişler görülse de tatil dönüşüne yatırımcının dikkat etmesinde fayda var. Zira korku ve açgözlülük endeksi zirvede ve pariteler aşırı alım bölgesinde. Elbette tek başına bu verilere bakmamız yeterli değil. Yarılanma yolculuğunda olan bir Bitcoin var karşımızda. Yine tarihsel döngüye bakıldığında yarılanma öncesi ve sonrası satış baskısı yaşandığını görüyoruz. Burada da madenci kaynaklı bir fiyatlamayla karşılaşabiliriz. Fed faiz indiriminin son makro veriler ışığında ertelenecek olması da yatırımcı üzerinde negatif bir etki yaratabilir. Tüm bunlar ışığında, yarılanma satışlarının şiddeti çok kritik. Yanı sıra, Fed faiz indirimlerinin gündemde kalması ve daha fazla ertelenmemesi piyasanın iştahını artıracaktır. Her iki etki de ETF’lere giren fonlar üzerinde etki yaratacağı için pozitif seyir ihtiyacı doğacaktır.”

Kripto Para Uzmanı Ozan Kara ise; “İki seneyi aşkın süredir kripto yatırımcılarından sabredenler meyvelerini toplamak için sabırsızlanıyorlar. Tüm zamanların zirvesi 65 bin dolara hâlâ yolumuz var. Bitcoin spot ETF satış hacmi ile fiyatı arasındaki korelasyon 0.8’in üzerinde. Bu korelasyonu rakamlarla anlarsak Bitcoin’in yeni ATH seviyelerini nasıl göreceğini anlayabiliriz. Spot ETF haberine kadar Bitcoin 30 bin doların altından, 48 bin dolarlara kadar bir hareket yaptı. Ancak bu fiyatlama ne kadar giriş olacağını bilmeden, spekülatif beklentiler ile gerçekleşti. ETF onayı sonrası beklendiği gibi ilk günden milyar dolar civarında girişler olmadı. Hatta Grayscale ETF arbitrajcılarının çıkışlarını gördük. Çıkışlar girişlerin üzerine geçmesi ile Bitcoin 40 bin doların altında fiyatlanmaya başlandı. Ancak aradaki arbitraj sıfıra inip, arbitraj traderlarının kâr realizasyonun bitmesi ile önce net çıkışlar yavaşladı. Bitcoin, 40 bin dolar üzerinde fiyatlanmaya başladı. Daha sonrasında ETF girişlerinin tekrar günlük 500 milyon dolar civarında gerçekleşmesi ile Bitcoin bugün 50 bin doların üzerinde fiyatlanmaya başladı. Yani şu an Bitcoin’de takip edilmesi gereken tek gerçeğin spot ETF olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BTC SAHİPLERİ NE KADAR KÂR ELDE ETTİ?

Çelik: 2024 yılbaşından bu yana Bitcoin 42.200’den, 51.850 seviyesine kadar yükselerek yatırımcısına yaklaşık yüzde 23 oranında kâr payı bıraktı. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından 40.000’in altına sarkan parite, kısa süreli yatırımcısını tedirgin etse de; haber akışlarına verdiği olumlu reaksiyonla psikolojik direnci kırmayı başardı. Hâlihazırda zaman zaman kâr realizasyonu beklentisi oluşsa da; tahmini Fed faiz indirimine denk gelen haziran için opsiyon piyasasında fiyatlar 60.000- 75.000 bant aralığında yoğunlaşmış vaziyette. Kara: Bitcoini takip eden, 2021 sonrası takibi bırakmayan yatırımcılar kazançlı çıktı. Aslına bakarsanız bu yükseliş göstere göstere geldi. Nasdaq yüzde 6, S&P500 yüzde 4.5, altın -%3.25 getiri sağlarken, Bitcoin yüzde 17.50 getiri sağladı. Getirilere bakarken alternatif yatırımlara bakmak Bitcoin’in bu yükselişini daha net bir şekilde gösteriyor.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, Bitcoin’in grafi ğini Kripto Masası için değerlendirdi Anlık olarak 52.000 seviyesini test ederek bir miktar geri çekilen BTC, spot ETF’lerin onaylanmasından sonra test ettiği 38.500 desteğinden beri güçlü bir yükseliş serisine imza atıyor. 50.000’lerde kalıcı olabilirse opsiyon piyasasında dönen 60.000-75.000 bant aralığına yolculuk başlayabilir. Bu seriden önce yaşanabilecek geri çekilmelerde destek seviyeleri dikkatle takip edilmeli. Kısa dönem beklentilerini etkileyebilecek haber akışları duraksama ya da bozulma yaratabilir. Yine kısa dönem için 52.000 seviyesini kırabilirse 53.300 ve 55.000’in üzeri takip edilebilir. Ozan Kara’nın Bitcoin’e dair beklentisi; “Yarılanmaya kadar yeni ATH beklentim var: 65 bin dolar. Yıl sonuna doğru Bitcoin’in 100 bin doları göreceğini düşünüyorum” iken, Altuğ İşler şu hedefi koydu; “Önümüzde daha atacağımız üç tik var… ETH ETF onayı, Fed’in faiz indirimine başlaması ve BTC yarılanması… Bu üçüne de tik attıktan sonra artık Bitcoin 100 bin dolar üzerine gideceği seyrine başlayacak. 50 bin dolara iyi geldik. 45-50 bin bant aralığında ileri geri gittiğini görebiliriz- ki bu da normaldir. Yarılanma dönemlerinde de genelde düşüş geliyor, ardından yükseliş başlıyor. O nedenle bunu yine yaşayabiliriz. Ancak belki bu sene hiç görmediğimiz bir senaryo da yaşanabilir. Çünkü ETF onayı ile beraber yükselişe erken başladık.”

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çelik: Yatırımcı kısa dönem için hem yarılanma hem de Çin Yeni Yılı’nın tarihsel döngüsüne dikkat etmeli. Arka arkaya yaşanacak olan bu olaylar Fed faiz indirimlerinin yakın tarihte başlamayacağı düşüncesiyle birleşirse ufak bir geri çekilme yaşatabilir. Yanı sıra, makro verilerin etkisi silinmedi. Ekonomik takvimi takip etmeyi elden bırakmamak lazım. Bitcoin’de 2024 yılı beklentileri pozitif görünümünü koruyor. Bu düşünceyle, her yükselişte FOMO’ya kapılıp hareket etmemekte fayda var. Her hâlükârda portföyümüzün bir kısmını değer kaybı yaşamayacak enstrümanlarda tutabiliriz. Yani, tüm varlığımızı kripto paraya ya da bilmediğimiz bir altcoine yatırmamalıyız. Son dönemlerde madencilik getirileri üzerinden kullanıcılara ulaşılarak ücret talep ediliyor. Özellikle yükseliş serilerinde yaşanan bu tip olaylardan kaçınmalıyız. Kara: Bitcoin bu yükselişi çoğu kripto para yatırımcısında bir boğa sezonu geldiği beklentisi yaratmakta. Ancak bu yükseliş altları da yükseltse de burada Bitcoine özel bir yükselişten bahsediyoruz. Daha deneyimli yatırımcıların Bitcoin yükselişinden daha önemli olarak dominansı gördüğünü biliyoruz. Çünkü düşük piyasa hacimli kripto paraların yükselişi daha cazip gelebilir. Ancak altcoin rallisi için ETH ETF onayını beklemekte fayda var. Ve Bitcoin yükselişini altcoinleri biraz baskılayarak devam edeceğini göstermekte. İşler: Bitcoin ciddi bir boğa koşusunun başlangıcında. Altcoinler daha bu koşuya başlamadı bile. Şu noktada yapılacak satışlar tek mumda sizin bir daha o seviyeden alamayacağınız bir noktaya kadar gidebilir. Dışarıda kalabilirsiniz. Al-sat iyidir; ancak kripto parada da diğer enstrümanlarda da genel olarak en fazla parayı doğru zamana kadar elinde tutan kazanır. O nedenle bu piyasaya güveniyorsanız yüzde 10 düşüş veya yükseliş sizin için bir şey ifade etmemeli. Her kriptonuz için belli bir hedef belirleyin ve o rakamı görene kadar tutabilmek en önemlisi.

“YARILANMA, MADENCİ VE YATIRIMCI İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEM”

Yarılanmanın fiyata etkisini hep konuşuyoruz ancak madencilere nasıl bir etki yaratacak? Çelik’in soruya yanıtı şöyle oldu; “Madencilerin en büyük gelir kaynağı blok ödüllerinden geçer. Blok başına alınan BTC miktarı madenci için tatmin edici boyutta olursa ağ faaliyetleri artar. Aksi halde faaliyet azalır. Yarılanma dönemi ve etkileri de bu yüzden hem madenci hem de yatırımcı için önemlidir. Ödül yüzde 50 oranında azalacağı için bazı madenciler ağdan çekilebilir, diğerleri ise avantajlı bir fark yaratacak cihazlara yönelebilirler. Bu esnada yeterli sermayesi olmayan madenciler ellerindeki rezervi bozabilir. Nitekim yarılanmaya giderken geri çekilme yaşanmasının sebeplerinden biri de budur. Geride bıraktığımız 3 yarılanma döneminde de yaklaşık 1 yıl sonra yeni ATH’ler yaşandı piyasada. Dolayısıyla, fiyattaki yükseliş de ödüllerin yarıya inmesine rağmen madenciyi tatmin edici boyuta ulaştı. Yine de ilk bloğun kazılma süreci her zaman sancılı oldu. Bu yarılanmadan sonra da madencilik ekonomisi ve dinamikleri değişmiş olacak. Verimli devam etmek isteyen madenciler cihazlara yapmak durumunda kalacak.” Kara ise; “Tarihsel olarak, Bitcoin fiyatları yarılanmaya girerken kısa bir süre içinde ralli yapmış, ağ hash oranı genellikle azalmıştır, çünkü bu temelde madencilik gelirlerini yarıya düşürür. Yarılanmayı takiben madencilik alanında azalma olacaktır. Bunun yanında daha az verimli madencilik ekipmanlarının piyasadan çekilmesi ağ hash oranının gelecek yarılanmada merdiven basamağı şeklinde yüzde 15’i kadar azalabileceğini tahmin ediyorum. Ancak madencilerin gideri elektrik iken ve bu direkt hash rate oranı ile orantılı iken gelirinin Bitcoin cinsinden olması, madencilik faaliyetlerini etkileyecek en önemli etkenlerden olacak. Yarılanma ile bu gelir azalacak ve bazı oyuncular piyasayı terk edecek veya Bitcoin 100 bin dolar olacak ve aynen yollarına devam edecekler. Yarılanma sonrası günlük üretilecek 22.5milyon dolarlık Bitcoin piyasayı etkileyecek boyutta olacağını düşünmüyorum” dedi. İşler; “Aslında madenciler için bir zorluk yok. Sonuçta Bitcoin yükseldikçe belki ödülleri yarıya düşüyor ancak o yarı karşılığında BTC de yükseliyor. Kaldı ki bir noktadan sonra (bir sonraki yarılanmanın ardından) madenciler aslında hiçbir şey kazanmamış olacak. Bitcoin nerdeyse yüzde 99’a çıkmış olacak. Madencilerin geliri tabii ki ödül blokları olmakla birlikte asıl onlara kazandıracak olan her madencilik işleminde onay yapılıyor ve bu alım sırasındaki işlem ücretlerinden komisyon alıyorlar. O nedenle madencilik bitti gelir elde edemiyorlar gibi bir şey söz konusu değil” yorumunu yaptı.

“BTC’NİN YENİ NORMALİ 50 BİN DOLAR”

50 bin dolarda kalıcı olması için özel bir duruma artık ihtiyaç kalmadığını belirten Kripto Teknik Kurucusu Altuğ İşler Fed’e işaret etti ve ekledi; “Bundan sonra Bitcoin’de yeni normal, bu seviyeler diyebiliriz. 50 bin dolar aşağısını anlık olarak tabii ki görme ihtimalimiz var ancak satın alınmış bir gelecek var ve Fed bu konuda çok sürpriz yapmıyor. Muhtemelen mayıs veya hazirandan itibaren iki faiz indirimi gelecek. Enflasyonun yüksek gelmesi beklentiler dâhilindeydi; bu verilerin çok fazla etkisi olmuyor. Faizin inmesiyle birlikte ekonomi ısınacak ve insanlar dolardan daha riskli rotalara kaymaya başlayacak.”