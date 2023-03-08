Bitkisel ürünlerde üretim rekoru

Bitkisel ürünlerde geçen yıl üretim rekoru kırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021'de 117,9 milyon tonluk bitkisel üretim, geçen yıl yüzde 9,1 artışla 128,6 milyon tona ulaştı ve Cumhuriyet tarihinde yeni rekora imza atıldı.

Tarla bitkileri türlerinden pamuk, ayçiçeği, mısır ve yulafta tüm zamanların üretim rekoru aşıldı. Pamuk üretimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 2,75 milyon ton, ithalatı yüzde 8 azalarak 1,15 milyon ton, ihracatı 193 bin ton olarak gerçekleşti.

2021'de 2,41 milyon ton olan ayçiçeği üretimi 2022'de yüzde 6 artışla 2,55 milyon ton oldu. Ayçiçeği rafine yağ ihracatı geçen yıl yüzde 29 artışla 596 bin tona yükseldi.

Mısır üretimi geçen yıl yüzde 26 artışla 8,5 milyon ton olurken, yulaf üretimi yüzde 32 artışla 365 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Yulaf ihracatında büyük oranda bir artış yaşandı ve 39 kat artışla 470 ton oldu.

Sebze üretimi 31,6 milyon ton oldu

Sebze üretimi 2022'de 31,6 milyon ton olurken, ihracat değeri 861 milyon dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Havuç, sarımsak ve lahanada tüm zamanların üretim rekoru kırıldı.

Toplam meyve üretimi 2021'de 24,9 milyon ton iken geçen yıl yüzde 7,7 artışla tüm zamanların üretim rekoru kırılarak 26,8 milyon tona ulaştı. 2021'de 4 milyon 56 bin ton olan ihracat miktarı 2022'de yüzde 3 artışla 4 milyon 171 bin tona yükseldi.