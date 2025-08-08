  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Belediyelerin mali hacmi

Belediyelerin mali hacmi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet ARSLAN

CPA, MBA

  

 

Belediyeler halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kamu idareleridir. Söz konusu özellikleri nedeniyle belediyeler temizlik işlerinden sosyal tesis işletmeciliğine kadar çok geniş bir yelpazede birçok işi ifa etmektedir. Aynı şekilde, belediyelerin ifa ettiği iş ve hizmetlerin kapsamı da her geçen gün genişlemektedir.

Bu durum, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, belediyelerin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderlerine yansımaktadır.

Belediyelerin görevleri, yetkileri, gelirleri ve giderleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda sayılmıştır.

Ülkemizce modern anlamda ilk belediye idaresi “İstanbul Şehremaneti” adıyla 1854 yılında kurulmuş olup, 1923 yılında 421 olan belediye sayısı günümüzde 1402’ye ulaşmıştır. Söz konusu sayının belediye türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir:

Tablo 1: Ülkemizdeki Belediye Sayısı

Türü

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir İlçe Belediyesi

İl Belediyesi

İlçe Belediyesi

Belde Belediyesi

Toplam

Sayısı

30

519

51

403

399

1.402

Nüfusu 2.000’in altında 129, 5.000’in altında 538, 10.000’in altında ise 708 belediye bulunmaktadır.

Tablo 2: Belediyelerin Gelir ve Giderleri

(1.000 TL)

2006 Yılı

2024 Yılı

Değişim (%)

Toplam İçindeki Payı (%)

Giderler

21.640.204

1.285.948.478

5942

100,00

Personel Giderleri

4.769.213

139.524.111

2926

10,85

Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi

627.262

15.399.145

2455

1,20

Mal ve Hizmet Alımları

6.705.399

632.183.225

9428

49,16

Faiz Harcamaları

495.978

46.917.333

9460

3,65

Cari Transferler

1.067.966

84.837.049

7944

6,60

Sermaye Giderleri

7.494.824

313.393.369

4181

24,37

Sermaye Transferleri

211.713

31.362.117

14814

2,44

Borç Verme

267.849

22.332.128

8338

1,74

Gelirler

20.372.864

1.109.845.398

5448

100,00

Vergi Gelirleri

3.347.587

83.729.495

2501

7,54

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.008.719

100.653.781

3345

9,07

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

369.334

25.577.930

6925

2,30

Faizler, Paylar ve Cezalar

11.498.098

820.517.563

7136

73,93

Sermaye Gelirleri

1.819.114

77.159.184

4242

6,95

Alacaklardan Tahsilatlar

330.012

2.207.446

669

0,20

Bütçe Dengesi

-1.267.340

-176.103.079

13895

-0,1369441

Tabloda görüldüğü üzere, 2006-2024 arası dönemde belediyelerin giderleri 21,6 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye, gelirleri ise 20.3 milyar TL’den 1,2 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu durum giderler açısından yaklaşık olarak 6 kat, gelirler açısından ise 5,4 katlık bir artışı ifade etmektedir. Belediyelerin gelirlerinin giderleri ile aynı oranda artmaması sonucunda belediyelerin bütçe dengesi (açığı) yaklaşık olarak 14 kat artmıştır.

2025 yılında belediyelerin toplam bütçe tahmini yaklaşık olarak 2 trilyon TL’dir.

Belediyelerin yıllık yatırım harcamaları 313 milyar TL’ye erişmiş olup, belediyelerin mal ve hizmet alımı ve yatırım yoluyla reel sektöre sağladığı yıllık kaynak yaklaşık olarak 1 trilyon TL’ye erişmiştir.

Her ne kadar belediyelerin personel giderlerinin bütçeleri içindeki payı %11 civarında görünmekte ise de söz konusu orana belediye şirketlerinde çalışan personel sayısı dahil değildir.

Tablo 3: Belediyelerde İstihdam Edilen Personel Sayısı

Personelin Statüsü

Memur

Sözleşmeli Personel

İşçi

Belediye Şirketi Personeli

Toplam

Sayısı

119.644

8.285

28.487

629.686

786.102

Belediyelerde çalışan toplam personel sayısının toplam kamu personeli içindeki payı yaklaşık olarak %15’e denk gelmektedir. 

Belediyelerin gelirlerinin %73,93’ü ise merkezi yönetimden aktarılan paylardan, kalanı ise kendi öz gelirleri oluşmaktadır.

Belediyelerin varlık ve kaynakları ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 4: Mahalli İdarelerin 2024 Yılı Bilançosu*

AKTİF (VARLIKLAR)

TUTAR

PASİF (KAYNAKLAR)

TUTAR

(Bin TL)

(Bin TL)

1

DÖNEN VARLIKLAR

375.506.386

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

505.087.888

10

Hazır Değerler

127.044.528

30

Kısa Vadeli İç Mali Borçlar

56.535.483

11

Menkul Kıymet Ve Varlıklar

362.413

31

Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar

17.914.224

12

Faaliyet Alacakları

108.308.227

32

Faaliyet Borçları

311.469.768

13

Kurum Alacakları

9.224.572

33

Emanet Yabancı Kaynaklar

50.383.817

14

Diğer Alacaklar

10.356.024

34

Alınan Avanslar

368.877

15

Stoklar

47.536.590

36

Ödenecek Diğer Yükümlülükler

37.398.023

16

Ön Ödemeler

8.451.142

37

Borç Ve Gider Karşılıkları

12.172.484

18

Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

662.332

38

Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

18.493.469

19

Diğer Dönen Varlıklar

63.560.558

39

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

351.743

2

DURAN VARLIKLAR

10.035.406.085

4

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

407.673.809

 21

Menkul Kıymet Ve Varlıklar

379

40

Uzun Vadeli İç Mali Borçlar

166.432.875

 22

Faaliyet Alacakları

15.565.734

41

Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar

103.893.655

 23

Kurum Alacakları

508.410

42

Faaliyet Borçları

1.274.348

 24

Mali Duran Varlıklar

172.164.551

43

Diğer Borçlar

23.427.973

 25

Maddi Duran Varlıklar

9.840.875.236

44

Alınan Avanslar

25.004

 26

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

8.429

47

Borç Ve Gider Karşılıkları

65.174.037

 28

Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları

5.960.436

48

Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları

46.990.388

 29

Diğer Duran Varlıklar

322.909

49

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

455.528

 

  

 

5

ÖZ KAYNAKLAR

9.498.150.775
     

50

Net Değer

2.868.123.407

 

  

 

51

Değer Hareketleri

250.968

 

  

 

57

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

6.840.220.276
     

58

Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

-1.220.532.229
     

59

Dönem Faaliyet Sonuçları

1.010.088.352

AKTİF TOPLAMI

10.410.912.471

PASİF TOPLAMI

10.410.912.471

Tabloda görüldüğü üzere, 2024 yılı sonu itibariyle mahalli idarelerin varlıkları yaklaşık olarak 10 trilyon TL olup, söz konusu varlıkların yaklaşık olarak %10’u yabancı kaynaklarla (borç), geriye kalan kısmı ise özkaynakla finanse edilmiştir. Belediyeler kamuoyunda genellikle borçlu kurumlar olarak algılanmakla birlikte yukarıdaki tablo durumun öyle olmadığını göstermektedir. Belediyelerin borçlarının toplam kaynakları içindeki payının düşük görünmesinde son 2 yıldır uygulanan enflasyon düzeltmesinin önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Belediyenin varlıklarının neredeyse tamamı duran varlıklardan oluşmaktadır.

Belediyelerin sahip olduğu duran varlıklar içinde yer alan taşınır duran varlıklar sayı itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: Belediyelerin Sahip Bulunduğu Maddi Duran (Taşınır) Varlıklar

Türü

Binek vb. Taşıtlar

İş Makinaları

Yük Taşıyıcıları

Diğer (İtfaiye, Cenaze, Ambulans, Traktör vb.)

Toplam

Sayısı

36.827

17.497

18.891

26.257

99.472

Belediyelerin kullanmakta olduğu kiralık taşıt aracı sayısı ise 29.720’dir.

Sonuç

Belediyeler faaliyetleri ve kaynakları itibariyle her geçen gün büyüyen kurumlardır. Bu durum söz konusu faaliyetlerin ve kaynakların kurallara uygun ve verimli şekilde icra edilmesini gerektirmektedir.

Aynı şekilde, merkezi yönetimin belediyelerle rekabete girmek yerine belediyelerin beldenin kalkınmasına yönelik ve halkın gündelik hayatına dokunan faydalı faaliyetlerini mali olarak desteklemesi ve vesayet yetkisini yerinden yönetim ve yerel yönetimlerin özerkliği ilkesine uygun şekilde özenle kullanmasında fayda bulunmaktadır.  

KAYNAKÇA

Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu

www.muhasebat.gov.tr

Ahmet Arslan; Mahalli İdareler Muhasebesi, 2. Baskı, Ankara.

 

* Tablo sadece belediyeleri değil, mahalli idarelerin tamamını kapsamakla birlikte sadece 51 ilde il özel idaresi bulunmakta olup, bunların mali hacminin mahalli idareler içindeki payı oldukça düşüktür.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Durgunluk döneminde üretim firmalarının alması gereken önlemler 06 Ağustos 2025
Türkiye sanayisinde istihdam kaybı: Geçici daralma mı, yapısal kriz mi? 05 Ağustos 2025
Deniz yolları ve stratejik suyollarının küresel güç mücadelesindeki stratejik rolleri 31 Temmuz 2025
Sporcu ücretlerindeki “mükerrer vergi” ye yargı freni ! 30 Temmuz 2025
Artan ÖTV sonrası işletmeler motosiklete yönelebilir mi? 30 Temmuz 2025
Haksız KDV iadesi mi, eksik matrah beyanı mı? 30 Temmuz 2025
Kurumların sessiz sinyalleri: Sessiz istifayı anlamak ve dönüştürmek 29 Temmuz 2025
GYO’lara yatırım yapanların vergilendirilmesinde yeni dönem 28 Temmuz 2025
Yatırım fonlarındaki vergi istisnasının dünü, bugünü, yarını 28 Temmuz 2025
İştirak kazançları istisnası uygulamasında ince mi ince detaylar 28 Temmuz 2025