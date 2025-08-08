Belediyelerin mali hacmi

Ahmet ARSLAN

CPA, MBA

Belediyeler halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kamu idareleridir. Söz konusu özellikleri nedeniyle belediyeler temizlik işlerinden sosyal tesis işletmeciliğine kadar çok geniş bir yelpazede birçok işi ifa etmektedir. Aynı şekilde, belediyelerin ifa ettiği iş ve hizmetlerin kapsamı da her geçen gün genişlemektedir.

Bu durum, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, belediyelerin varlık ve kaynakları ile gelir ve giderlerine yansımaktadır.

Belediyelerin görevleri, yetkileri, gelirleri ve giderleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda sayılmıştır.

Ülkemizce modern anlamda ilk belediye idaresi “İstanbul Şehremaneti” adıyla 1854 yılında kurulmuş olup, 1923 yılında 421 olan belediye sayısı günümüzde 1402’ye ulaşmıştır. Söz konusu sayının belediye türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir:

Tablo 1: Ülkemizdeki Belediye Sayısı Türü Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir İlçe Belediyesi İl Belediyesi İlçe Belediyesi Belde Belediyesi Toplam Sayısı 30 519 51 403 399 1.402

Nüfusu 2.000’in altında 129, 5.000’in altında 538, 10.000’in altında ise 708 belediye bulunmaktadır.

Tablo 2: Belediyelerin Gelir ve Giderleri (1.000 TL) 2006 Yılı 2024 Yılı Değişim (%) Toplam İçindeki Payı (%) Giderler 21.640.204 1.285.948.478 5942 100,00 Personel Giderleri 4.769.213 139.524.111 2926 10,85 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 627.262 15.399.145 2455 1,20 Mal ve Hizmet Alımları 6.705.399 632.183.225 9428 49,16 Faiz Harcamaları 495.978 46.917.333 9460 3,65 Cari Transferler 1.067.966 84.837.049 7944 6,60 Sermaye Giderleri 7.494.824 313.393.369 4181 24,37 Sermaye Transferleri 211.713 31.362.117 14814 2,44 Borç Verme 267.849 22.332.128 8338 1,74 Gelirler 20.372.864 1.109.845.398 5448 100,00 Vergi Gelirleri 3.347.587 83.729.495 2501 7,54 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.008.719 100.653.781 3345 9,07 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 369.334 25.577.930 6925 2,30 Faizler, Paylar ve Cezalar 11.498.098 820.517.563 7136 73,93 Sermaye Gelirleri 1.819.114 77.159.184 4242 6,95 Alacaklardan Tahsilatlar 330.012 2.207.446 669 0,20 Bütçe Dengesi -1.267.340 -176.103.079 13895 -0,1369441

Tabloda görüldüğü üzere, 2006-2024 arası dönemde belediyelerin giderleri 21,6 milyar TL’den 1,3 trilyon TL’ye, gelirleri ise 20.3 milyar TL’den 1,2 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu durum giderler açısından yaklaşık olarak 6 kat, gelirler açısından ise 5,4 katlık bir artışı ifade etmektedir. Belediyelerin gelirlerinin giderleri ile aynı oranda artmaması sonucunda belediyelerin bütçe dengesi (açığı) yaklaşık olarak 14 kat artmıştır.

2025 yılında belediyelerin toplam bütçe tahmini yaklaşık olarak 2 trilyon TL’dir.

Belediyelerin yıllık yatırım harcamaları 313 milyar TL’ye erişmiş olup, belediyelerin mal ve hizmet alımı ve yatırım yoluyla reel sektöre sağladığı yıllık kaynak yaklaşık olarak 1 trilyon TL’ye erişmiştir.

Her ne kadar belediyelerin personel giderlerinin bütçeleri içindeki payı %11 civarında görünmekte ise de söz konusu orana belediye şirketlerinde çalışan personel sayısı dahil değildir.

Tablo 3: Belediyelerde İstihdam Edilen Personel Sayısı Personelin Statüsü Memur Sözleşmeli Personel İşçi Belediye Şirketi Personeli Toplam Sayısı 119.644 8.285 28.487 629.686 786.102

Belediyelerde çalışan toplam personel sayısının toplam kamu personeli içindeki payı yaklaşık olarak %15’e denk gelmektedir.

Belediyelerin gelirlerinin %73,93’ü ise merkezi yönetimden aktarılan paylardan, kalanı ise kendi öz gelirleri oluşmaktadır.

Belediyelerin varlık ve kaynakları ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 4: Mahalli İdarelerin 2024 Yılı Bilançosu* AKTİF (VARLIKLAR) TUTAR PASİF (KAYNAKLAR) TUTAR (Bin TL) (Bin TL) 1 DÖNEN VARLIKLAR 375.506.386 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 505.087.888 10 Hazır Değerler 127.044.528 30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 56.535.483 11 Menkul Kıymet Ve Varlıklar 362.413 31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 17.914.224 12 Faaliyet Alacakları 108.308.227 32 Faaliyet Borçları 311.469.768 13 Kurum Alacakları 9.224.572 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 50.383.817 14 Diğer Alacaklar 10.356.024 34 Alınan Avanslar 368.877 15 Stoklar 47.536.590 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 37.398.023 16 Ön Ödemeler 8.451.142 37 Borç Ve Gider Karşılıkları 12.172.484 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 662.332 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 18.493.469 19 Diğer Dönen Varlıklar 63.560.558 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 351.743 2 DURAN VARLIKLAR 10.035.406.085 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 407.673.809 21 Menkul Kıymet Ve Varlıklar 379 40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 166.432.875 22 Faaliyet Alacakları 15.565.734 41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 103.893.655 23 Kurum Alacakları 508.410 42 Faaliyet Borçları 1.274.348 24 Mali Duran Varlıklar 172.164.551 43 Diğer Borçlar 23.427.973 25 Maddi Duran Varlıklar 9.840.875.236 44 Alınan Avanslar 25.004 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.429 47 Borç Ve Gider Karşılıkları 65.174.037 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 5.960.436 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 46.990.388 29 Diğer Duran Varlıklar 322.909 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 455.528 5 ÖZ KAYNAKLAR 9.498.150.775 50 Net Değer 2.868.123.407 51 Değer Hareketleri 250.968 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 6.840.220.276 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları -1.220.532.229 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 1.010.088.352 AKTİF TOPLAMI 10.410.912.471 PASİF TOPLAMI 10.410.912.471

Tabloda görüldüğü üzere, 2024 yılı sonu itibariyle mahalli idarelerin varlıkları yaklaşık olarak 10 trilyon TL olup, söz konusu varlıkların yaklaşık olarak %10’u yabancı kaynaklarla (borç), geriye kalan kısmı ise özkaynakla finanse edilmiştir. Belediyeler kamuoyunda genellikle borçlu kurumlar olarak algılanmakla birlikte yukarıdaki tablo durumun öyle olmadığını göstermektedir. Belediyelerin borçlarının toplam kaynakları içindeki payının düşük görünmesinde son 2 yıldır uygulanan enflasyon düzeltmesinin önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Belediyenin varlıklarının neredeyse tamamı duran varlıklardan oluşmaktadır.

Belediyelerin sahip olduğu duran varlıklar içinde yer alan taşınır duran varlıklar sayı itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: Belediyelerin Sahip Bulunduğu Maddi Duran (Taşınır) Varlıklar Türü Binek vb. Taşıtlar İş Makinaları Yük Taşıyıcıları Diğer (İtfaiye, Cenaze, Ambulans, Traktör vb.) Toplam Sayısı 36.827 17.497 18.891 26.257 99.472

Belediyelerin kullanmakta olduğu kiralık taşıt aracı sayısı ise 29.720’dir.

Sonuç

Belediyeler faaliyetleri ve kaynakları itibariyle her geçen gün büyüyen kurumlardır. Bu durum söz konusu faaliyetlerin ve kaynakların kurallara uygun ve verimli şekilde icra edilmesini gerektirmektedir.

Aynı şekilde, merkezi yönetimin belediyelerle rekabete girmek yerine belediyelerin beldenin kalkınmasına yönelik ve halkın gündelik hayatına dokunan faydalı faaliyetlerini mali olarak desteklemesi ve vesayet yetkisini yerinden yönetim ve yerel yönetimlerin özerkliği ilkesine uygun şekilde özenle kullanmasında fayda bulunmaktadır.

* Tablo sadece belediyeleri değil, mahalli idarelerin tamamını kapsamakla birlikte sadece 51 ilde il özel idaresi bulunmakta olup, bunların mali hacminin mahalli idareler içindeki payı oldukça düşüktür.