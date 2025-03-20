Bloomberg: Türkiye'nin ekonomik programı siyasi gelişmelere karşı kırılgan

İBB’de yolsuzluk iddiası ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması dünyada da büyük yankı buldu. Dünyanın önde gelen köklü medya kuruluşları sırasıyla Türkiye ekonomisi ve siyaseti ile ilgili analizler yayınladı.

Piyasa istikrarı pahasına...

ABD Merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, “Erdoğan'ın dış politika etkisi onun güç sınırlarını test etmesine yol açıyor” başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu’nun saf dışı bırakmak için Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakibine karşı kampanyasını piyasa istikrarı pahasına gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Bloomberg analizinde şu ifadelere yer verildi:

“Üçüncü döneme giden yolu temizlemek için ödemeye razı olduğu bir bedel olabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli siyasi rakibine karşı kampanyayı tırmandırması, Türkiye'nin piyasa istikrarı pahasına gerçekleşti. Yatırımcılar bu gelişmeden korktular, Türk varlıkları Çarşamba günü dünya çapında en büyük düşüşleri kaydetti. Türkiye, Erdoğan'ın en büyük rakibini gözaltına aldı, piyasa çöküşüne yol açtı”

Analizde, piyasaların perşembe günü istikrara kavuştuğu ancak, yerel saatle 15:15 itibarıyla para birimi sadece %0,3 düşerek dolar başına yaklaşık 38'e gerilediği belirtildi. HSBC de dahil olmak üzere bankaların yılın geri kalanında daha fazla satış riski olduğuna yönelik analizleri de makalede yer aldı.

Analizde, Erdoğan hükümetinin, Türk savcılara siyasi baskı altında hareket etmediğini söyleyerek, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmayı Cumhurbaşkanı'ndan uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

“Türkiye, Erdoğan'ın en büyük rakibini gözaltına aldı, piyasa çöküşüne yol açtı”

Bloomberg analizinde, İstanbul Belediye başkanına karşı yapılan hamlenin, uluslararası tepki riskinin düşük olduğu bir zamanda geldiğine dikkat çekti. Makalede, “Avrupa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Putin ile etkileşime girmek için acele etmesiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ve Türkiye'nin bunu sona erdirmedeki potansiyel rolüne daha fazla odaklanmış durumda” yorumu yapıldı.

Makale de Ekonomist Selva Bahar Baziki’nin de görüşlerine yer verildi. Baziki, "Bloğun savunmasını güçlendirme ihtiyacı nedeniyle hükümetin Avrupa Birliği ile ilişkisine dair yenilenen bir güven duygusu var" dedi ve Trump'ın "her ikisine de katılmasının pek olası olmadığını" söyledi.

"En zorlu politikacı"

Analizde şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2028'e kadar yapılmayacak, ancak üçüncü bir dönemin yasal incelikleri -şu anda anayasaya göre yasak- itişmenin çoktan başladığı anlamına geliyor. Bu hafta adaylığını açıklamaya hazırlanan İmamoğlu, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alındı. Siyasi motivasyonu gerekçe göstererek iddiaları reddediyor. Türkiye'nin en büyük şehrinde iki ardışık seçimde Erdoğan'ın seçtiği adayları yenen belediye başkanı, Erdoğan'ın kazanma serisini test edecek en zorlu politikacı olarak görülüyor.

Tutuklandıktan sonra İstanbul'da kitlesel protestolar patlak verdi, diğer şehirlerde ise daha küçük gösteriler oldu. Erdoğan henüz davayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Erdoğan'la ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu söyledi.

Avrupa’dan sınırlı tepki

Avrupalı ​​yetkililerden sınırlı bir tepki geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebastian Fischer, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "son derece rahatsız edici" olarak tanımlamanın ötesine geçmedi. Şansölye Olaf Scholz, bunu Türk demokrasisi ve ikili ilişkiler için "moral bozucu" olarak nitelendirdi.

“Erdoğan’ın dış politikadaki gücü ona cesaret veriyor”

Tartışmasız bir şekilde Erdoğan'ın dış ilişkilerdeki artan statüsünün bir yansıması. Son zamanlarda , Esad rejiminin çöküşünden sonra komşu Suriye'de önemli bir nüfuz kazandığı için bir zafer turu atıyor.

“Ekonomik program siyasi gelişmelere karşı kırılgan”

Ekonomik alanda, Türkiye 2023 ortalarından bu yana ilerleme kaydetti ve yakın zamanda Erdoğan'ın alışılmadık politikalarından hayal kırıklığına uğramış gelişmekte olan piyasa yatırımcılarını geri kazandı. Bunlar arasında kredi teşvikini harekete geçirmek ve fiyat istikrarı pahasına ekonomiyi turbo şarj etmek için ultra düşük faiz oranları yer aldı.

2023'te yeniden seçilmesinin ardından Erdoğan, piyasa dostu bir ekibin politika dümenini ele almasına ve iktidarı sırasında görülen en kötü hayat pahalılığı krizini, alışılmadık bazı politikaları tersine çevirerek çözmesine izin verdi; bu U dönüşü, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasına yol açtı.

Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomik programın, son bir yılda gerçekleşen onlarca yatırımcı toplantısına rağmen siyasi gelişmelere karşı kırılgan olduğu ortaya çıktı.

SEB'in gelişmekte olan piyasalar baş stratejisti Erik Meyersson , Erdoğan hükümeti mevcut ekonomik stratejinin yerinde kalacağını vurguladığı sürece "piyasalar zamanla Türkiye'de daha da fazla demokratik gerilemeye tanık olmayı tercih edebilir" dedi.

Ancak, bunun "uzun vadede Türkiye'nin zararına" olacağını da sözlerine ekledi.