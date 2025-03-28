Bloomberg: Türkiye'nin nakit rezervi, ekonominin büyük krizi atlamasını sağladı

Bloomberg’in “Nakit Rezervi, Erdoğan’ın Yılların En Büyük Krizini Atlatmasını Sağladı” başlıklı haberinde son haftalarda Türkiye’de yaşanan siyasi hareketliliğin piyasalara yansıması ele alındı.

Haberde, “İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Türkiye piyasaları sert sarsıldı” denilirken, Borsa İstanbul’daki yüzde 17’lik değer kaybı, dolar/TL’nin 40 seviyesini aşması, tahvil faizlerinin sıçramasına işaret edilerek, Merkez Bankası’nın yaklaşık 25 milyar dolarlık döviz müdahalesiyle piyasaları istikrara kavuşturduğu belirtildi.

Rezervler ne kadar dayanır?

2024 yerel seçimleri sonrasında rezervlerdeki güçlenme ile Türkiye’nin, liradaki değer kaybını sınırladığı görülürken, kurda dengelenme ile 38 seviyesinde seyrettiği belirtildi.

Bloomberg haberinde, ekonomistlerin Merkez’in müdahalesinin doğru olduğunu söylediği ancak rezervlerdeki hızlı erimenin sürmesiyle nisan ortasında “sıfırlanabileceği” uyarısında bulundukları aktarıldı.

"TL'yi savunmak temel amaç"

Haberin devamında şu veriler ve gelişmeler sunuldu:

“Piyasaları sakinleştirmek için faiz de artırıldı. Goldman Sachs, nisanda 350 baz puanlık ek artışın gündeme gelebileceğini belirtti.

Muhalefet, Merkez Bankası’nın siyasi krizi örtmek için kullanıldığını savunuyor. CHP’den Yalçın Karatepe, “Merkez Bankası artık siyasi riskin likidite tamponu” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, açıklamalarında yüksek enflasyonu kontrol etmek için TL’yi savunmanın temel politikaları olduğunu vurguladı.

"Rezervlerin erimesinde yavaşlama şart"

Yatırımcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geleneksel politikalara dönüş sinyalini olumlu karşıladı. Bu da kısa vadede güveni artırdı.

Uzmanlar, TL’ye olan güvenin özellikle yurt içinde korunması için rezerv erimesinde yavaşlama olması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye, 2023’e kadar yüz milyarlarca dolarlık rezerv harcamış ve net döviz pozisyonu negatife gerilemişti.

2024’ten itibaren faiz artırımlarıyla TL yeniden cazip hâle getirilmeye çalışıldı.

Analistler, asıl sorunun politik belirsizlik olduğunu, bu çözülmedikçe lira üzerindeki baskının süreceğini söylüyor.”