Borlease Otomotiv halk arz ile büyümeyi hızlandırmak istiyor

Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Borlease Otomotiv'in halka arzı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Şirketin operasyonel kiralama alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Hancan, Türkiye'de kurumsal müşterilerin otomobil ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bakım, onarım lastik tedariki ve finansman hizmetleri gibi sigortacılık faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerin tamamını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Borlease Otomotiv olarak operasyonel kiralama hizmetine ek olarak aynı zamanda Sixt Rent A Car ile müşterilerin günlük, haftalık ve aylık ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret gösterdiklerine değinen Hancan, Sixt Rent A Car olarak şu anda Türkiye'de 32 farklı noktada faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Hancan, "Bunlar ağırlıklı olarak havalimanlarında faaliyet göstermektedir. Bu hizmetlerin toplamıyla beraber baktığımızda hem günlük kiralamada hem uzun süreli kiralamada faaliyet gösteren bir firmayı halka arz etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Araç kiralama sektörü içinde Türkiye'de ve dünyada birçok global oyuncunun var olduğunu dile getiren Hancan, Borlease Otomotiv olarak Türkiye'de global oyuncularla beraber sektöre katma değer sağladıklarının altını çizdi.

Özgür Cem Hancan, "Bu katma değerle yüzde 100 yerli bir firma olarak Türkiye'de rakiplerimizle beraber pazarda son 10 yıl içerisinde sürekli büyüyen bir filoya sahibiz. Borlease Otomotiv hem müşteri memnuniyeti tarafında hem de müşterilerine sağladığı fiyat avantajları ve operasyonel desteklerle kendini ispat etmiş, sektörde yeri sağlam, gelecek vadeden bir şirket. Aynı zamanda Borlease Otomotiv, yüzde 100 iştiraki olan Sixt Rent A Car ile beraber müşterilerin günlük, haftalık ve aylık ihtiyaçlarını da karşılayan ve mobilite tarafında her türlü hizmeti müşterilerine sunabilen bir firma." şeklinde konuştu.

Operasyonel kiralama tarafında Türkiye'de 260 bin civarında araç stoku bulunduğuna dikkati çeken Hancan, "Biz burada yaklaşık 8 bin adet aracımızla hem günlük hem operasyonel tarafıyla müşterilerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her ilinde bu hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir tedarikçi ağımız var." dedi.

"Müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını da karşılıyoruz"

Hancan, grup olarak aynı zamanda otomotiv ekosistemi içinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sigortacılık faaliyetleri içiresindeyiz. Otomotiv sigortacılığı, otomotiv hasar yönetimi konusunda ciddi bir know-how'a sahibiz. Aynı zamanda elektrikli şarj istasyonları ile beraber müşterilerimizin sadece araç kiralamasını değil, onların enerji ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Teknoloji tarafında bütün altyapımızı kendimiz hazırlayıp müşterilerimize hizmetlerimizi götürmeye gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla Borlease Otomotiv'i halka arz ederken aynı zamanda bir ekosistemi know-how'ıyla beraber müşterilerimizin hizmetine sunmayı taahhüt ediyoruz. Bunun bilinci içindeyiz."

Yüzde 27'lik halka arz payı

Hancan, şirketi 10. yılında halka arz etmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Yüzde 27'lik bir halka arzımız var şu anda. Ek satışla beraber bu, yüzde 30'a kadar çıkacak." diye konuştu.

Şirketin 10 yıllık geçmişine bakıldığında çok büyük başarıların söz konusu olduğunu dile getiren Hancan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şirketimize yüzde 27'lik payla halkımızı ortak etmek gerçekten bizim için çok gurur verici bir süreç. Bugüne kadar yaşadığımız süreçler içerisinde bizi motive eden çok olayla karşı karşıya kaldık. Halka arz sürecine karar verirken elde edeceğimiz finansman geliri ile yaratacağımız avantajlar ve büyüme potansiyelini daha fazla artıyor olmamız gibi unsurlar bizim için çok kıymetli oldu. Büyüme potansiyeli olarak gelecek vadeden bir sektörün içerisindeyiz. Aynı zamanda regülasyona tabi olmamız ve birçok yatırımcıya şirketi tanıtma fırsatımız olması da bizi halka arz etmeye sebep olan motivasyonlar arasında yer alıyor."

2022'de 2 milyar TL ciro

Halka arzla kendi varlıkları içinde olan yaklaşık 5 bin aracı halka arz etmiş olduklarının altını çizen Hancan, şirkete ortak olacak kişileri, güçlü, ayakları yere basan, gelecek vadeden ve aynı zamanda büyüyerek işlerini daha iyi yapan bir şirkete ortak etmek istediklerini söyledi.

Şirkete dair bazı önemli verileri de paylaşan Hancan, "Borlease Otomotiv 2013 senesinde 2 milyon TL sermaye ile kuruldu. Bugün baktığımızda 6 milyar TL varlığı olan 2022 senesi içinde 2 milyar TL üzerinde ciro üretmiş, EBİTDA'sı yüzde 40 civarında olan, yüzde 18 karlılık ile çalışan bir firmayız. 2023 senesi için de aynı hedefleri bekliyoruz. Halka arzdan sonra ortaklarımıza şunu vadediyoruz, güçlü, değer yaratan aynı zamanda varlıkları ile kendini çok güzel ispatlamış bir firmayı halka arz ediyoruz. Karlılık hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yüzde 100 eminiz. Dolayısıyla bu büyüklüğe bu cirolara halkımızı ortak etmek istiyoruz." diye konuştu.