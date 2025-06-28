İşte en çok yükselen ve düşen 3 hisse

Alt endeksler incelendiğinde haftanın en güçlü performansı mali endekste görüldü. Mali sektör hisseleri yüzde 5,45 değer kazanarak 12.067,17 puana ulaştı. Hizmetler endeksi yüzde 2,26 artışla 9.539,97 puana yükselirken, teknoloji endeksi daha sınırlı bir artışla yüzde 0,47 primle 20.468,29 puan oldu. Sanayi endeksi ise haftayı yüzde 0,17'lik hafif bir kayıpla 11.971,84 puandan tamamladı.

En dikkat çeken yükseliş Şekerbank hissesinde

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en dikkat çeken yükselişi Şekerbank hissesinden geldi. Şekerbank, yüzde 18,28'lik artışla yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan hisse oldu. Onu yüzde 17,49 ile Katılımevim, yüzde 16,35 ile Reysas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı takip etti.

En çok kaybettiren hisseler çimento sektöründen

Haftalık bazda en çok değer kaybeden hisseler ise çimento sektöründendi. Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 15,36'lık düşüşle listenin başında yer aldı. Ardından yüzde 14,07 kayıpla Tekfen Holding, yüzde 8,86 düşüşle Batısöke Çimento sıralandı.

Borsanın en değerli şirketleri hangileri?

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en öne çıkan şirketler de dikkat çekti. ASELSAN, 668 milyar 40 milyon liralık piyasa değeriyle ilk sırada yer aldı. Onu Garanti BBVA 515 milyar 760 milyon lira ve Enka İnşaat 377 milyar 100 milyon lira ile izledi.