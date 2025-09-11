Borsa, gerginliğe endekslendi

ŞEBNEM TURHAN

Yerli ve yabancı yatırımcılar 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla TL varlıklardan özellikle de hisse senedi piyasalarından hızlı çıkış yaptı. Bu çıkış temmuz geri dönüş sinyalini verirken ağustosta ise giriş hızlandı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre ağustosta yerlinin hisse senedi varlıklarının toplam finansal varlıkları içinde yüzde 11,71'e yükselirken yabancının ise yüzde 12,26'ya çıktı. Finansal varlıkları içinde ibresini hisseye kıran yerli ve yabancı eylülde ise hayal kırıklığı yaşıyor. CHP İstanbul Kurultayı'nın iptali ve kayyum atanmasıyla başlayan siyasi gerginlikler eylül ayına damga vuracak. Borsa İstanbul BİST100 endeksi eylül başından bu yana yüzde 7'nin üzerinde kaybederken sadece KOBİ ve tekstil endeksi bu ay pozitif kalmayı başardı.

Yabancının finansal varlığı yüzde 9,71 arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ağustos ayına ilişkin yerli ve yabancı yatırımcıların finansal varlıklarını açıkladı. Verilere göre yerli yatırımcıların finansal varlıkları temmuz ayına göre yüzde 3,17 artarak 39 trilyon 74,4 milyar liraya yükselirken yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 9,71 yükselişle 5 trilyon 181,7 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları içinde ağustosta temmuza göre en hızlı artış yüzde 7,74 ile özel sektör eurobondlarında yaşanırken hisse senedi varlıkları yüzde 6,47, devlet tahvili varlıkları ise yüzde 5,05 artış gösterdi. Yabancı yatırımcının da ağustosta temmuza göre finansal varlıkları içinde en hızlı artış yaşayan hisse senedi oldu. Hisse senedi varlıkları yabancı yatırımcıların ağustosta temmuza göre yüzde 15,15 arttı. Bunu yüzde 9,90 artışla devlet tahvilleri izledi.

Temmuza göre artışa paralel finansal varlıklar içindeki paylar da değişim gösterdi. Yerli yatırımcının finansal varlıkları içinde TL mevduatın payı yüzde 35,49 oldu ve temmuza göre 0.71 puan azaldı. Mart ayına göre ise yerli yatırımcının TL mevduat portföyünün toplam finansal varlıkları içindeki payı 2.25 puan geride kalmaya devam etti. Döviz mevduat hesapları da yerli yatırımcının ağustosta marta göre 0.77 puan azaldı ve yüzde 14,86'ya indi. Altın varlıklarının payı ise marta göre 0.13 puan arttı ve yüzde 5,7'ye çıktı. Temmuz ayına göre döviz mevduatlarının payı 0.27 puan, altın varlıklarının payı da 0.1 puan geriledi.

Devlet iç borçlanma senetlerine yerlinin ilgisi devam ediyor, ağustosta devlet tahvillerinin toplam finansal varlıklar içindeki payı yüzde 20,82 oldu temmuza göre 0.37 puan, marta göre ise 1.44 puan yükseldi. Hisse senedi varlıklarının payı ise temmuza göre 0.36 puan, marta göre ise 0.56 puan arttı ve yüzde 11,71'e yükseldi. Ancak aralık sonundaki yüzde 12,09 payın gerisinde kalmaya devam etti.

Hissenin payı geçen yıl aralıktakini geçti

Yabancının da TL mevduatının toplam finansal varlıkları içindeki payı yüzde 8,66 ile marta göre 2.48 puan, temmuza göre de 0.95 puan geriledi. Döviz hesapları temmuza göre 1.74 puan, marta göre 0.84 puan azaldı ve yüzde 17,52'ye indi. Devlet tahvillerinin payı ise temmuza göre 0.02 puan artsa da mart ayına göre 2.59 puan geride kalmayı sürdürdü. Devlet tahvillerinin yabancının toplam finansal varlıkları içindeki payı yüzde 12,26 oldu. Geçen yılsonundaki yüzde 15,83'ün çok altında kalmaya devam etti. Hisse senedi varlıklarının payı ise yüzde 59,51 ile marta göre 5.78 puan, temmuza göre 2.81 puan birden arttı. Geçen yıl aralıktaki yüzde 54,12'nin oldukça üzerinde gerçekleşti.

■ Sadece iki endeks eylülde pozitif kalabildi

Yerli ve yabancının hisse senedi varlıklarının toplam finansal varlıkları içindeki payı artmışken Borsa İstanbul endekslerinde dalgalı seyir devam ediyor. Eylülde bugüne kadar BİST100 endeksi yüzde 7,14, bankacılık endeksi ise yüzde 7,12 düştü. Endeksler arasında sadece tekstil ve KOBİ endeksi eylül ayında pozitif kalmayı başardı. Sanayi endeksi yüzde 5,73, halka arz endeksi yüzde 4,14, mali endeksi yüzde 5,76, BİSTTUMY yüzde 1,48, ulaştırma endeksi yüzde 5,8, BİST30 yüzde 7,31, hizmetler endeksi yüzde 5,73, holding endeksi yüzde 4,82, kimya endeksi yüzde 5,36, ticaret endeksi yüzde 7,85, turizm endeksi yüzde 0,95, elektrik endeksi yüzde 4,03, BİST50 yüzde 7,74, madencilik endeksi yüzde 3,91, teknoloji endeksi yüzde 3,37, sürdürülebilirlik endeksi yüzde 7,24, iletişim endeksi yüzde 6,57, taş toprak endeksi yüzde 4,96, likit bankacılık endeksi yüzde 7,05, BİST500 yüzde 5,58, GMYO yüzde 2,37, bilişim yüzde 2,14 değer kaybetti. KOBİ endeksi yüzde 1,48, tekstil endeksi de yüzde 1,7 yükselmeyi başardı. (Tüm veriler saat 13.45 itibariyledir.)