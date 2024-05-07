Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri hissenin paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı getirildiği ifade edildi.
Bloomberght'nin haberine göre Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca devreye alınan VBTS kapsamında Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri paylarına 6 Haziran 2024 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında METUR.E payları 07/05/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/06/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.