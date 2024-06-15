Bozcaada'da bayram yoğunluğu! Konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Kurban Bayramı’nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege’nin incisi Bozcaada’dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda, yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada’daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Adadaki işletmeciler, bayram tatilinde Bozcaada’yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi. Rezervasyonsuz gelinmemesi konusunda uyardılar.

"Belediye ekiplerimiz bayrama hazır"

Geçen Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Bozcaada’nın kalabalık olacağını belirten Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, “Okullar ve sınavlar bitti. Trafik ve altyapı açısından biz adada önlemlerimizi aldık. Belediye ekiplerimiz bayrama hazır. Bende sahada olacağım. Şu anda sorunsuz bir şekilde tatil ilerliyor. İnşallah sürpriz bir şey yaşanmaz ise bayramımız güzel bir şekilde geçiririz. Adaya tatile gelecek olan tatilciler, rezervasyona dikkat etsinler. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun” dedi.



Adada işletmeci Fahri Bulut, “Kurban Bayramı tatilinde Bozcaada yine en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Doluyuz. Gelecek olan misafirlere şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bozcaada’ya gelecek olan tatilcilere tek bir tavsiyem var. Adaya gelirken rezervasyonsuz gelmeyin. Rezervasyon yaptırırsanız çok rahat edersiniz” diye konuştu.