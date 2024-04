Bu yıl 6,4 milyon Rus Türkiye’yi ziyaret eder

Maruf BUZCUGİL/ANKARA

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksei Erkhov, başta trafik kazaları olmak üzere turistlerin mağdur olduğu olayların Türkiye’nin imajını olumsuz etkilediğini söyledi. Erkhov, “Mir” banka kartlarının kullanılamayacak olmasının da konforu azalttığını kaydetti.

Türkiye turizminin önemli ülkesi Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Rus turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin güçlü olduğunu belirterek, “2024 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının 6,4 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi. Geçen yıl Türkiye’ye 6 milyon 313 bin turist yollayan Rusya, Türkiye turizminde birinci sıradaki yerini koruyor. İstatistiklerin, Rusların bir tatil destinasyonu olarak Türkiye’ye olan ilgisinin güçlü olduğunu gösterdiğini belirten Büyükelçi Erkhov, bu eğilimin ne kadar güçlü ve uzun vadeli kalacağının büyük ölçüde Türkiye’ye, “Türk seyahat acentelerine ve otel işletmelerine (en başta da fiyat politikalarının makul olmasına) ve turistlerin güvenliğinden sorumlu olan yerel yönetimlerin yanı sıra finansal koşullar da dahil olmak üzere konaklama koşullarının konforuna da bağlı” olacağını söyledi. Türkiye’nin turizmde “her şey dahil sistemi” tartıştığına işaret eden Erkhov, Rusların bu sistemden memnun olduklarını hissettirdi. Su sporları, safari, aquaparkları, ATV turları gibi turizm hizmetleri sağlayan kuruluşlara yönelik denetim zafiyetinden ve trafik kazalarından söz eden Erkhov “Turistlerin mağdur olduğu her olay, Türkiye’nin turizm destinasyonu imajını olumsuz etkiliyor.” dedi. Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov’a sorularımız ve verdiği yanıtlar şöyle:

* Turizmin Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir yeri var. 2024 sezonunun Rus turistler açısından nasıl geçmesini bekliyorsunuz?

Aslında sezon başladı ve Türkiye’nin güney illerine çok sayıda turistimiz geliyor. Bu yılın ilk üç ayına ilişkin ön istatistikler halihazırda mevcut. Bunlar başlı başına bir anlam ifade ediyor: Basında yer alan haberlere göre, Antalya’yı ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %25 arttı. Ruslar, gelenek haline geldiği üzere, 172 bin kişiyle en üst sıralardan birinde yer almakta olup, bu da Türkiye’ye gelen tüm yabancıların yaklaşık %20’sini teşkil ediyor. Komşu Muğla ilinde rakamlar daha mütevazı, ancak eğilimler de daha az pozitif değil. Dolayısıyla 2024 yılı sonuna kadar toplam Rus turist sayısının geçen yılki 6,3 milyon rakamını aşacağını beklemek için her türlü dayanak mevcut.

* Geçen yıl EKONOMİ’ye yaptığınız açıklamada Türkiye’de turizm tesislerinin çok pahalı olduğu gerekçesiyle Rus turistlerin Türkiye’ye gelmekten korktuğunu söylemiştiniz. Bu konudaki görüşünüzde herhangi bir değişiklik oldu mu?

Aslında tam olarak bunu söylemedim. Okurlarınıza, geçen yıl, vatandaşlarımızın ülkenizin Akdeniz kıyısında geçirmeyi sevdiği Mayıs başındaki tatilin arifesinde Rusya’da Türkiye turlarının satış dinamiklerinin bir miktar azaldığı bir dönem yaşandığını hatırlattım. O dönemde birçok uzman, bunun nedenlerinden birinin otel işletmelerinin fiyatlarını çok fazla artırması olduğunu ifade etti. Ancak piyasa hızla tepki verdi, fiyatlarda düzeltme yapıldı ve Ruslar yeniden Türkiye’ye akın etti. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir endişe bulunmuyor; eğer birinin kesesi uygun değilse, daha ucuz seçenekler arayacak ve piyasa mevcut duruma uyum sağlayacaktır.

* Türkiye Rus turistler için cazibesini koruyor mu ya da önümüzdeki dönemde de korumaya devam edecek mi?

Bahsettiğim istatistikler, Rusların bir tatil destinasyonu olarak Türkiye’ye olan ilgisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bunun nedenleri açık ve saymamıza gerek yok. Ancak bu eğilimin ne kadar güçlü ve uzun vadeli kalacağı büyük ölçüde yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda her şeyden önce Türkiye’ye, Türk seyahat acentelerine ve otel işletmelerine (en başta da fiyat politikalarının makul olmasına) ve turistlerin güvenliğinden sorumlu olan yerel yönetimlerin yanı sıra finansal koşullar da dahil olmak üzere konaklama koşullarının konforuna da bağlı. Rus “Mir” banka kartlarının kullanılamayacak olmasının bu konforu azalttığını da unutmayalım. Sonuçta, insanlar Moskova’da bir tur satın alabilirler, ancak burada, örneğin eşlerine mücevher veya bir kürk manto almak için ek harcamalar yapmaları gerekir. Fakat büyük miktarlarda nakit taşımak konforlu ve güvenli değildir. Turistlerin palyatif, daha karmaşık ve hantal mali uygulamaları kullanmak isteyip istemeyecekleri cevap bekleyen bir sorudur. Türkiye’nin Ruslar açısından turistik çekiciliği elbette idari kararlara da bağlı olacaktır. Örneğin Kovid salgını sırasında Türkiye’de ilan edilen “güvenli turizm” politikası, turistlerin burada tatil yapma arzusunun artmasına büyük katkı sağladı. Hükümetin turistlerin güvenliğini sağlamaya yönelik tutumu da rol oynuyor. Bu sorunu ikili istişarelerimizde düzenli olarak gündeme getiriyoruz. Tedbirlerin alındığını biliyoruz ancak bunlar her zaman yeterli düzeyde olmayabiliyor. Su sporları, safari, aquaparkları, ATV turları gibi turizm hizmetleri sağlayan kuruluşlara yönelik denetimler zayıfl atılamaz. Motorlu taşıtlara özellikle dikkat gösterilmesi gerekiyor, zira aslında trafik kazalarının %90’ı sürücünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana geliyor. Turistlerin mağdur olduğu her olay, Türkiye’nin turizm destinasyonu imajını olumsuz etkiliyor. Öte yandan, örneğin Türkiye’de bir süredir her şey dahil sisteminin sürdürülmesinin veya kaldırılmasının uygunluğu konusunda tartışmalar yaşanıyor. Eğer her şey dahil sistemi olmazsa, bazı turistlerin, örneğin çok yemek yemeyi sevenlerin, buraya gelmeyi reddedeceğini öngörmek için dayanaklar mevcut. Bir şey daha ekleyeyim: sadece “fakir fukara”, yani “cebindeki son kuruşuyla gelen” kişileri değil, daha zengin Batılı turistleri Türk tatil beldelerine çekmek isteyenlerin sesleri de duyuluyor. Batı burjuvazisiyle karşılaştırıldığında Rus turistlerin çoğunlukla zengin insanlar olmadığı aşikar. Eğer böyle bir politika uygulanırsa, o zaman muhtemelen burada daha az Rus turist olacaktır. Doğrusu, daha fazla Batılının olup olmayacağı da kesin değil.

“Türkiye’nin ciddi rakiplerinin olması normal”

* Uzun zamandır Antalya’yı tercih eden ve gayrimenkul de edinen Rusların son dönemde Türkiye yerine BAE, Sırbistan gibi başka ülkelere gittikleri şeklinde gözlemler var. Bu durumun fi yatlardan kaynaklandığı yönünde değerlendirmeler var sizin bu yönde gözlem ve tespitleriniz var mıdır?

Görünüşe göre, bu konuyu da açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Gayrimenkul edinmek başka, turizm, özellikle de klasik biçimiyle turizm başka bir şeydir. Bunlar oldukça farklı şeylerdir. Diğer ülkelere gelince, turizm sektörünün, özellikle mevcut zor zamanlarda oldukça rekabetçi olduğunu anlamamız gerekir. Türkiye’nin ciddi rakiplerinin olması da son derece normal. Haklısınız, bu ülkeler arasında sizin bahsettiğiniz BAE, Sırbistan ve özellikle de Mısır var. Bir seçenek olduğunda, potansiyel bir turist her zaman daha iyi, daha konforlu ve en önemlisi daha ucuz seçeneği arayacaktır. İnsanlarımızın büyük bölümü parasını çok çalışarak kazanıyor ve bunu her zaman daha ekonomik bir şekilde harcamak istiyor.