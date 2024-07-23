Bugün günlerden TCMB: Verilecek mesajlar önemli olacak

Yurt içinde gözler bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak ve banka faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde.

Merkez Bankası faiz kararını bu ay, Başkan Karahan'ın yurtdışı programları sebebiyle perşembe değil, salı günü açıklayacak.

ABD'de seçim belirsizliği

ABD'de seçim sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, bilanço sezonu da yoğunlaşıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Kamala Harris'in adaylığı neredeyse kesinleşirken, Harris, 24 saatte 80 milyon dolardan fazla bağış topladı.

Öte yandan, bugün Alphabet, Tesla, Visa, Louis Vuitton, Coca-Cola, General Electric ve Lockheed Martin gibi büyük şirketlerin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Analistler, söz konusu bilançoların hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirterek, Verizon'un hisselerinin, dün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kaybettiğini hatırlattı.

ECB, bu sene en az iki faiz indirimi yapabilir

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu sene en az iki faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

ECB üyesi Peter Kazimir, dün yaptığı açıklamalarda, para piyasalarındaki fiyatlamaların tamamıyla yanlış olmadığını belirterek, "Enflasyon hedefimize doğru ilerliyoruz ancak henüz oraya ulaşamadık." ifadesini kullandı.

Çin ekonomisindeki resesyon endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor

Asya pay piyasaları yeni günde karışık bir seyir izliyor. Analistler, ABD'deki seçim sürecinin özellikle Asya piyasaları üzerindeki belirsizliği artırdığını ifade ederek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini aktaran analistler, Çin ekonomisindeki resesyon endişelerinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.