Bursa'da jeotermal kaynak ve mineralli su sahası ihalesi

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın çeşitli ilçelerinde bulunan, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş veya terk edilmiş 12 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası açık teklif (artırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri, 7 Kasım Salı günü 14.00-15.50 saatlerinde Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.