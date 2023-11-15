Bütçe, ekimde 95,5 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi, eylül ayındaki 129,2 milyar liralık açığın ardından ekim ayında 95 milyar 461 milyon TL açık verdi. Geçen ay 28 milyar 651 milyon TL faiz dışı açık oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ekim ayında bütçe giderleri yıllık bazda yüzde 85,2 artarak 569 milyar 211 milyon TL'ye çıkarken, bütçe gelirleri yüzde 111,3 oranında artarak 473 milyar 750 milyon TL'ye yükseldi.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten ekim ayında 569 milyar 211 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 307 milyar 416 milyon TL harcama yapılmıştır.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 oranında artarak 502 milyar 401 milyon TL oldu.

Vergi geliri tahsilatı yüzde 125 arttı

Vergi gelirleri 409 milyar 427 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 54 milyar 293 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ekim ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 8,8 iken 2023 yılında yüzde 9,6 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,2 oranında artarak 409 milyar 427 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,3 iken 2023 yılında yüzde 9,6.

10 aylık açık 608 milyar lira

Bütçe, ocak-ekim döneminde ise 608 milyar 63 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 70 milyar 389 milyon TL faiz dışı açık verildi.

10 aylık bütçe gideri 4 trilyon 521 milyar 796 milyon TL gerçekleşirken, söz konusu dönemde yüzde 77,9 artışla 3 trilyon 913 milyar 733 milyon TL bütçe geliri elde edildi. Vergi gelirleri 3 trilyon 391 milyar 461 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 437 milyar 410 milyon TL oldu.