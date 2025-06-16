Bütçe mayısta fazla verdi

2025 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 89,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 325 milyar TL ve bütçe fazlası 235,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 978,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 346,4 milyar TL oldu.

Hazineden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Mayıs ayında 219 milyar 409 milyon TL fazla vermiş iken 2025 yılı Mayıs ayında 235 milyar 229 milyon TL fazla vermiştir. 2024 yılı Mayıs ayında 330 milyar 52 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2025 yılı Mayıs ayında 346 milyar 385 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs ayı itibarıyla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 111 milyar 156 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 978 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 1 trilyon 89 milyar 743 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 787 milyar 728 milyon TL harcama yapılmıştır. Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,1 iken 2025 yılında yüzde 7,4 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,5 oranında artarak 978 milyar 586 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,9 iken 2025 yılında yüzde 7,7 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs ayı itibarıyla 1 trilyon 324 milyar 971 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 1 trilyon 196 milyar 410 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 105 milyar 711 milyon TL olmuştur.

2024 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 7 milyar 136 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 31,6 oranında artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mayıs ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 11,9 iken 2025 yılında yüzde 10,4 olmuştur. 2025 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 oranında artarak 1 trilyon 196 milyar 410 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 12,1 iken 2025 yılında yüzde 10,7 olmuştur."