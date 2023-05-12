Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne ilave alan tahsis edilmesine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne, toplam yüz ölçümü 1122 hektarlık alan ilave edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu alan, Adana-İskenderun Otoyolu yanında bulunuyor.

İlanda, bölgenin haritası da yer alıyor.