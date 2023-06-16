Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinden 1.482,079 liraya kadar gerileyen gram altın, 1.494,171 liraya kadar yükseldi.
Ons altında da hafif yükselişle 1.961,95 dolara kadar çıktı.
Çeyrek altın da yükselişe geçerek 2.469,06 liraya kadar yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.493,16 TL
Çeyrek altın 2.467,33 TL
Yarım altın 4.934,65 TL
Tam altın 9.869,60 TL
Cumhuriyet altını: 10.052,19 TL
ABD doları: 23.6695 TL (Saat 11.00 itibariyle)
Euro: 25,8946 TL (Saat 11.00 itibariyle)