Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altında düşüş sürüyor. Dün 1.472,60 lirayı gören gram altın, piyasaların açılmasından sonra 1.461 liraya geriledi. Altının onsu düne göre azalarak 1.930 dolar seviyesine indi.
Çeyrek altında da düşüş devam ediyor, Dün 2.428 lira gerilene çeyrek altın piyasaların açılmasından sonra 2.416 liraya geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.462,13 TL
Çeyrek altın 2.416,94 TL
Yarım altın 4.834,46 TL
Tam altın 9.667,39 TL
Cumhuriyet altını: 9.846,81 TL
ABD doları: 23.55 TL (Saat 11.15 itibariyle)
Euro: 25,91 TL (Saat 11.15 itibariyle)