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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsu yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın 1979,83 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 1.234,67 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın, bayram öncesi bulunduğu 2.066 lira seviyesinden 2.045 lira seviyesine indi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.234,55 TL

Çeyrek altın 2.040,05 TL

Yarım altın 4.080,10 TL

Tam altın 8.160,20 TL

Cumhuriyet altını: 8.311,93 TL

ABD Doları: 19,41TL

Euro: 21,30 TL