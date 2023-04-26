Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Haftanın ikinci gününde Ons altının fiyatı 1997,65 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın haftanın üçüncü gününde 1.248,54 liraya çıkarak hafif bir yükseliş sağladı.
Çeyrek altın 2.063,17 lira olarak işlem görüyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.247,27 TL
Çeyrek altın 2.062,79 TL
Yarım altın 4.125,59 TL
Tam altın 8.251,18 TL
Cumhuriyet altını: 8.404,04 TL
ABD Doları: 19,42TL
Euro: 21,40 TL
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