  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu kapsamda yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak.

Şimşek, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na katılacak.

Konferansta, Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek.

Ayrıca EBRD tarafından düzenlenecek "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum yapacak Şimşek, soru-cevap bölümünde de katılımcıların görüşlerini alacak ve Türkiye'nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.

Bakan Şimşek'in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıTürkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıGündem
Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Doğu ve güneyde sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyorMeteoroloji il il açıkladı: Doğu ve güneyde sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyorGündem
İstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldıİstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldıGündem

 

Ekonomi
Balıkesir'deki altın madeni sahalarının işletilmesi işi ihale edilecek
Balıkesir'deki altın madeni sahalarının işletilmesi işi ihale edilecek
Vergi incelemeleri dijitalleşiyor! Elektronik imzalı tutanak dönemi başladı
Vergi incelemeleri dijitalleşiyor! Elektronik imzalı tutanak dönemi başladı
Küresel piyasalar ABD-Çin'in anlaşmasıyla pozitif seyir izliyor
Küresel piyasalar ABD-Çin'in anlaşmasıyla pozitif seyir izliyor
EBRD, Türkiye’nin 2025 büyüme tahminini indirdi
EBRD, Türkiye’nin 2025 büyüme tahminini indirdi
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda