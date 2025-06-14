İspanyol devinin Türkiye için büyüme beklentisi değişmedi!

BBVA Research, Türkiye için 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin GSYH büyüme tahminini değiştirmedi; 2025 için yüzde 3,5 ve 2026 için yüzde 4 GSYH büyümesi öngörmeye devam ediyor.

BBVA Research'ın değerlendirme notunda, "Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz." denildi.

“Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen”

Mart ortası ve nisan başındaki ikiz şokların ardından enflasyon projeksiyonlarını 2025 sonu için yüzde 29'dan yüzde 31'e ve 2026 sonu için yüzde 20,5'ten yüzde 21'e revize ettiklerini hatırlatan BBVA Research, "Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimlerinin temmuzda başlaması bekleniyor

Bilgilendirme notunda şöyle devam edildi:

"Parasal genişleme döngüsünün, 10 Haziran'dan bu yana görüldüğü gibi, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam etmesini ve temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerine devam edilmesini, nihai olarak 2025 yılı sonunda yüzde 36'ya ulaşmasını bekliyoruz.

Dövizde, enflasyon eğiliminin yüzde 2'nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme için alanı değerlendiriyoruz. 2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52'lik döviz tahminlerimizi koruyoruz.

Büyüme ve enflasyon için tahminlerimizin aşağı yönlü olmasıyla ilgili risk dengesini değerlendiriyoruz, bu da döviz kuru ve faiz oranı tahminlerimizi olumsuz etkileyecektir. Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizlikler bizi temkinli tutuyor."