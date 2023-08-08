Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yatay hareketlilik devam ediyor.
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalar açılmadan 1.1671 liraya düşen gram altın, piyasaların açılmasıyla yeniden 1.680 liraya çıktı.
Altının onsu 1.931 dolara geriledi.
Çeyrek altın ise 2.761 liraya geriledi, ardından ardından 2.776 liraya yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.678,83 TL
Çeyrek altın 2.774,21 TL
Yarım altın 5.548,95 TL
Tam altın 11.097,91 TL
Cumhuriyet altını: 11.303,99 TL
ABD doları: 27.01 TL (Saat 10.40 itibariyle)
Euro: 29.68 TL (Saat 10.40 itibariyle)